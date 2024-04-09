زمان جدید رقابت های تکواندو قهرمانی آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا در بخش‌های پومسه، پاراتکواندو و تکواندو که پیش از این قرار بود طی روزهای ۲۵ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به میزبانی کشور ویتنام برگزار شود، با چهار روز تأخیر، ۲۹ اردیبهشت ماه تا دوم خردادماه برگزار خواهد شد.

اتحادیه تکواندو آسیا، با ارسال نامه‌ای به فدراسیون تکواندو ضمن اعلام خبر فوق، تاکید کرد که این مسابقات در همان کشور ویتنام و شهر «دانانگ» برگزار خواهد شد.

شایان این دوره از مسابقات ذکر است امتیاز این مسابقات در رنکینگ المپیکی تکواندوکاران ثبت خواهد شد و تیم‌های ملی مردان و زنان ایران با ترکیبی کامل در این رقابت‌ها حضور پیدا خواهند کرد. تمرینات تیم ملی آقایان ایران در حانه تکواندو جریان دارد و تیم ملی بانوان نیز برای حضور در یک رویداد تدارکاتی پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه راهی صربستان می‌شود.