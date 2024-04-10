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۲۲ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۳۶

مدیرکل هواشناسی البرز مطرح کرد؛

پیش بینی رگبار و رعد و برق در البرز/ رگبار محدود برف در ارتفاعات

پیش بینی رگبار و رعد و برق در البرز/ رگبار محدود برف در ارتفاعات

کرج- مدیرکل هواشناسی استان البرز از پیش بینی رگبار و رعد و برق، وزش باد لحظه‌ای شدید، رگبار محدود برف در ارتفاعات و کاهش محسوس دما در استان خبر داد.

آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: پیرو هشدار سطح نارنجی، تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از فعالیت سامانه تندری قوی از بعدازظهر تا پنج شنبه عصر در منطقه البرز مرکزی است که به موجب آن رگبار و رعد و برق، وزش باد لحظه‌ای شدید، رگبار محدود برف در ارتفاعات و کاهش محسوس دما در استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به اینکه روز جمعه در بعضی ساعات وزش باد و از شنبه تا میانه هفته آینده شرایط جوی پایدار و آرام و روند افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود، عنوان کرد: امروز چهارشنبه آسمان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد لحظه‌ای شدید، گرد و خاک، عصر و شب رگبار و رعد و برق و پاره‌ای نقاط تگرگ است.

وی بیان کرد: برای فردا پنج شنبه آسمانی ابری در صبح همراه با رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید در بعضی ساعات، گرد و خاک، کاهش ابر در شب و کاهش دما، برای روز جمعه آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید در بعضی ساعات و کاهش دما و برای روزهای شنبه و یکشنبه نیز آسمانی صاف تا کمی ابری پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 6075099

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