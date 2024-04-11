تغییر ساعت کاری ادارات از خرداد/توزیع ۹۵ درصدی بنزین با کارت سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت کار ادارات از ١٥ خرداد تغییر میکند، توزیع ۹۵ درصدی بنزین از طریق کارت سوخت در سال جاری، افزایش ۷ درصدی تحویل گاز به پتروشیمیها در ۱۴۰۲ از مهمترین اخبار آب و انرژی در هفته جاری بودند.
توسعه میدان گازی مختار به زودی آغاز میشود
مهدی حیدری مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در بازید از این میدان با بیان اینکه ذخیرهسازی گاز و جبران ناترازی گاز کشور در برنامههای ویژه وزیر و شرکت ملی نفت ایران قرار دارد، اظهار داشت: پروژه مختار یکی از پروژههای مهم و اساسی است که با تمرکز ویژه و با محوریت شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در حال انجام است.
وی افزود: در این بازدید پس از رفع مشکلات و مقدمات اجرای پروژه از شرایط خوبی برخوردار شده و به زودی با حضور دکل و کامل شدن لوکیشن شاهد حفاری اولین چاه خواهیم بود.
مشکل پرداخت الکترونیک جایگاههای سوخت رفع شد
علیاکبر عربعامری، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: با توجه به وجود دستگاههای سیار پرداخت بانکی هیچ مشکلی در حوزه پرداخت هزینه سوخت وجود نداشته است.
وی تأکید کرد: زیرساختهای سامانه هوشمند سوخت کشور بدون هیچ مشکلی در حال توزیع سوخت در همه جایگاههای کشور هستند و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
افزایش ۹ درصدی مصرف بنزین منطقه تهران در نوروز امسال
فریدون یاسمی، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران گفت: مصرف بنزین در منطقه تهران از آغاز تعطیلات نوروزی به بیش از ۱۹۰ میلیون لیتر رسید که در مقایسه با مصرف ۱۷۴ میلیون لیتری بنزین در دوره مشابه پارسال ۹ درصد افزایش یافته است.
افزایش ۷ درصدی تحویل گاز به پتروشیمیها در ۱۴۰۲
مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: با وجود همه محدودیتها، تحویل گاز به واحدهای پتروشیمی در سال ۱۴۰۲، ۸ درصد افزایش داشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه با وجود همه محدودیتها در سال ۱۴۰۲ گاز بیشتری به صنعت پتروشیمی تحویل شد، گفت: سال گذشته ۲۴.۴ میلیارد مترمکعب گاز به صنعت پتروشیمی تحویل شد که این رقم ۲۲.۸ میلیارد مترمکعب در سال ۱۴۰۱ بوده و ۷ درصد افزایش داشته است.
ضرورت توجه به امنیت اقتصادی در مشارکت مردم در تولید
احمد مهدویابهری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: راهی جز تولید برای رشد اقتصادی قابل قبول نداریم، این تولید است که اشتغال و توسعه در دیگر صنایع و مسائل را بهدنبال خود میکشد.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادامه داد: بر اساس شعار سال، ورود توان و سرمایه مردم به عرصه تولید نیاز به زیرساخت دارد و باید امنیت اقتصادی برای مشارکت مردم در نظر گرفته شود.
مهدویابهری با بیان اینکه تولید باید سودآور باشد، گفت: دولتمردان باید با درک این موضوع برای افزایش تولید به تعهدهای خود عمل کنند.
ساعت کار ادارات از ١٥ خرداد تغییر میکند
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق، گفت: برای تغییر ساعت کار ادارات، مصوبه هیأت وزیران در سال گذشته را داریم که همچنان قابل اجراست و امسال نیز اجرایی میشود که براساس آن ساعت کار ادارات از ١٥ خرداد تا ١٥ شهریور تغییر میکند.
بر اساس این خبر بر اساس مصوبه سال گذشته هیأت وزیران و به منظور مدیریت مصرف برق در فصل گرم سال، ساعت کاری ادارات به ٦ صبح تا ١ بعدازظهر تغییر یافت که این اقدام کاهش ٨٥٠ مگاواتی اوج بار شبکه برق در تابستان ١٤٠٢ را به همراه داشت.
توزیع ۹۵ درصدی بنزین از طریق کارت سوخت در سال جاری
علیاکبر عربعامری مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در این باره توضیح داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت پخش فرآوردههای نفتی ملزم شده بود که ۹۰ درصد توزیع بنزین را از طریق کارت سوخت شخصی انجام دهد که این الزام امسال به حداقل ۹۵ درصد رسیده است. تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۲، استفاده ۶۷ درصدی از کارت سوخت محقق شده بود که با توجه به کافی بودن تعداد سهمیه اختصاصیافته یارانهای و آزاد خودروهای شخصی برای عموم مردم، لازم است مردم استفاده از کارت سوخت شخصی را در اولویت قرار دهند.
وی تأکید کرد: بهمنظور خدماترسانی مناسب در ایام نوروز امسال به مسافران بهصورت موقت، تعداد کارتهای آزاد جایگاهها از ۲ تا ۴ برابر افزایش یافت که این حجم با توجه به پایان سفره به روال پیش بازگشته و این طور نبوده است که تعداد کارتها کاهش یابد.
کنترل کیفیت آب شرب کشور از طریق ۷۱۰ آزمایشگاه
احمد منتظری مدیرکل دفتر نظارت بر کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب گفت با بیان اینکه ۷۱۰ آزمایشگاه تخصصی آب و فاضلاب بر اساس آخرین روشهای آزمون بینالمللی، مسئولیت پایش و کنترل کیفیت آب آشامیدنی در شهرها و روستاها را بر عهده دارند، گفت: به منظور نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی مطابق الزامات استانداردهای ملی، ۳۸۵ آزمایشگاه باکتریولوژی دائم و سیار، ۸۴ آزمایشگاه بیولوژی، ۱۸۸ آزمایشگاه فیزیک و شیمیایی و ۵۳ آزمایشگاه ریز آلاینده آلی و معدنی در مراکز استانها و شهرستانهای سطح کشور وظیفه نمونهبرداری و انجام آزمایشات تخصصی مطابق استانداردهای ملی و بینالمللی را بر عهده دارند.
وی با بیان اینکه ۲۴۴ آزمایشگاه نیز در بخش کنترل فرآیند و پساب تصفیهخانههای فاضلاب کشور به طور مستمر مشغول به فعالیت هستند، خاطر نشان کرد: آزمایشگاههای آب و فاضلاب از مهمترین ارکان نظارت و پایش ویژگیهای آب و پساب بهمنظور اطمینان از انطباق با استاندارهای ملی ایران به شماره ۱۰۱۱ و ۱۰۵۳ هستند.
قیمت نفت به بالای ۹۰ دلار رسید
کاهش امید به نتیجه مذاکرات بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صهیونیستی و برقراری آتشبس در غزه همزمان با نگرانی از تداوم درگیریها و احتمال اختلال در منطقه مهم تولیدکننده نفت یعنی خاورمیانه سبب شد قیمتهای نفت روز سهشنبه (۲۱ فروردینماه) افزایش یابد.
بهای معاملههای آتی نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز سهشنبه تا ساعت ۶ و ۱۰ دقیقه به وقت گرینویچ با ۱۴ سنت افزایش به ۹۰ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.
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