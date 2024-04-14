به گزارش خبرگزاری مهر، «تیس انگرام»، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) نسبت به وخامت اوضاع انسانی در نوار غزه هشدار داد و از تعداد گسترده مجروحان و گرسنگان در باریکه ابراز نگرانی کرد.

این مقام سازمان ملل، در گفت‌وگو با الجزیره تاکید کرد که نوار غزه را «خطرناک‌ترین نقطه برای کودکان» عنوان کرد.

سخنگوی یونیسف با بیان اینکه کودکان هر روز در نوار غزه به دلیل محرومیت از غذا و بهداشت جان می‌دهند، گفت:، «از آغاز جنگ اسرائیل در غزه ۱۱ هزار کودک فلسطینی کشته شده‌اند.»

وی با دعوت از اسرائیل برای تسهیل ورود کمک‌های انسانی بر اساس قوانین بین‌المللی انسانی به غزه اظهار داشت: ما با شرایط دشواری دست به گریبان هستیم که مانع از وارد کردن کمک‌ها به خصوص برای کودکان به این باریکه می‌شود.

سخنگوی این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد تصریح کرد: ما پیش از این هشدار دادیم که قحطی در غزه قریب الوقوع است و کودکان بیشتر در معرض آن هستند.

در همین رابطه، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است: ۹ هزار بیمار و مجروح در نوار غزه نیازمند درمان در خارج از این باریکه هستند.

وزارت بهداشت غزه در جدیدترین آمار خود اعلام کرده است در نتیجه حملات مرگبار و ویرانگر ارتش رژیم صهیونیستی به غزه از ۷ اکتبر تاکنون، بیش از ۳۳.۶۳۴ فلسطینی شهید و بیش از ۷۶.۲۱۴ نفر هم زخمی شدند که اکثر آنها از کودکان و زنان هستند.