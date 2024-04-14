به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار نظامی سایت صهیونیستی «ماکور ریشون» اذعان کرد که پاسخ نظامی ایران به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی برای تل آویو هزینههای سرسام آوری به دنبال داشته است.
این خبرنگار صهیونیست تاکید کرد که هزینه مقابله با حمله ایران علیه مواضع رژیم صهیونیستی به عدد یک میلیارد دلار نزدیک شده است.
پیشتر شبکه المنار گزارش داده بود که دستکم ۱۵ موشک مستقیماً به پایگاه هوایی «نواتیم» در جنوب فلسطین اشغالی اصابت کرده است.
براساس این گزارش پایگاه نواتیم به شدت آسیب دیده و امکان استفاده از آن وجود ندارد.
این پایگاه مقر اصلی جدیدترین جنگندههای اف ۳۵ ارتش رژیم صهیونیستی است که بعد از امضای قرارداد تسلیحاتی با آمریکا آنها را تحویل گرفته است. پایگاه نواتیم به تازگی برای استقرار این جنگندهها بازسازی شده بود.
روزنامه گلوبال تایمز چین پاسخ نظامی ایران علیه رژیم صهیونیستی را حساب شده و راهبردی توصیف کرد و از اصابت دقیق موشکها و پهپادها به اهداف تعیین شده خبر داد.
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