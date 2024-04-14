عاملان زورگیری در بزرگراه صدر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: عاملان زورگیری و سرقت در بزرگراه صدر تهران دستگیر شدند.

بازسازی صحنه زورگیری در بزرگراه صدر توسط متهمین پرونده متهمین فردا با حضور سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتطامی تهران بزرگ برگزار می‌شود.