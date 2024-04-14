عاملان زورگیری در بزرگراه صدر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: عاملان زورگیری و سرقت در بزرگراه صدر تهران دستگیر شدند.
بازسازی صحنه زورگیری در بزرگراه صدر توسط متهمین پرونده متهمین فردا با حضور سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتطامی تهران بزرگ برگزار میشود.
پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: عاملان زورگیری و سرقت در بزرگراه صدر تهران دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: عاملان زورگیری و سرقت در بزرگراه صدر تهران دستگیر شدند.
بازسازی صحنه زورگیری در بزرگراه صدر توسط متهمین پرونده متهمین فردا با حضور سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتطامی تهران بزرگ برگزار میشود.
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