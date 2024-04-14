به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تیموری مدیر کمیته اجرایی و پشتیبانی نمایشگاه کتاب تهران گفت: عملیات اجرایی آمادهسازی این دوره از نمایشگاه در مصلی امام خمینی (ره) آغاز شده است.
وی افزود: هماکنون بخشهای مختلف مصلی امام خمینی (ره) به ستاد برگزاری سیپنجمین دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تحویل داده شده است و تلاش خواهد شد تا فرایند آماده سازی بخشها مطابق جدول زمانبندی انجام شود و تا شروع در نوزدهم اردیبهشت (۱۴۰۳) آماده بهره برداری باشد.
مدیر کمیته اجرایی و پشتیبانی نمایشگاه همچنین با بیان اینکه هماهنگی با سازمانها و نهادهای همکار در برگزاری نمایشگاه کتاب سیوپنجم انجام شده است، گفت: برگزاری جلسههای مختلف با این سازمانها و نهادها در حال برگزاری است و به تناوب بازدید از محل نمایشگاه و بازدید مکان استقرار دستگاهها نیز انجام خواهد شد.
به گفته تیموری نقشه اولیه جانمایی بخشهای مختلف از جمله ناشران داخلی، ناشران خارجی و فعالیتهای فرهنگی در اختیار مدیران این کمیتهها قرار گرفته است و به زودی عملیات انتقال تجهیزات به مصلی نیز آغاز میشود تا چیدمان داخلی مصلی برای نمایشگاه شکل بگیرد.
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