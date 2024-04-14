صدور دستور رئیسی برای تأسیس شهر جهانی صنایع فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهر جهانی نوآوری و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و خلاق کشور در نامه‌ای با دستور رییس‌جمهور خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس می‌شود.

در متن این دستور آمده است:

ماده واحده راه اندازی شهر جهانی نوآوری و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و خلاق کشور که در جلسه ۸۹۶ به تاریخ ۲۴ بهمن سال ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ٤٦١ به تاریخ ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۲ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا به پیشنهاد شورای هنر به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده واحده: با عنایت به تأثیر صنایع فرهنگی و خلاق در گسترش عناصر اصلی قدرت نرم کشورها متناسب با شرایط بومی و فرهنگی آنها و نیز تأثیر آن در رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار و نظر به اهمیت و نقش این گونه از صنایع بر سرمایه‌های فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی در پیشرفت کشور و ذیل سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی جهاد دانشگاهی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به تأسیس شهر جهانی نوآوری و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی و خلاق کشور با اهداف ذیل اقدام نماید:

الف - ایجاد سکوی یکپارچه تجارت و صادرات کالاها و خدمات مرتبط با حوزه فناوری‌های نرم، صنایع فرهنگی و خلاق

ب - ساماندهی تولید عرضه و بازاریابی کالاها و خدمات این حوزه

ج - ایجاد و تثبیت اشتغال مرتبط با این حوزه

د- تقویت و افزایش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان

تبصره - جزئیات طرح تأسیس شهر جهانی مزبور شامل امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، ساختار تشکیلاتی نحوه تأمین منابع مالی، پیشنهاد و تعیین دستگاه‌های همکار و سایر موارد لازم ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این ماده واحده؛ تهیه و جهت بررسی به شورای هنر ارائه می‌گردد.