به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تازه‌ترین جلسه شورای هنر روز دوشنبه هفدهم اردیبهشت ماه به ریاست محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مخدی دادمان رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی و تعدادی دیگر از مدیران برگزار شد.

وزیر فرهنگ در این جلسه گفت: سال گذشته طبق گزارش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای هنر جزو شوراهای بسیار فعال است که باید به دلیل اهتمام بر این کار از اعضای این شورا و آقای ایمانی خوشخو تشکر کرد.

وی افزود: دستاورد مهم این شورا ابلاغیه‌های متعدد در زمینه حمایت از هنر و اسناد بالادستی مثل ایجاد سند موسیقی است که سال گذشته صورت گرفت.

از فرصت‌ها استفاده نکردیم

رئیس شورای هنر گفت: ابلاغ ایجاد شهر جهانی صنایع خلاق اتفاق مبارکی است؛ استانداران قزوین و یزد، شهرداری مشهد و مسؤولان اصفهان طرح‌هایشان را برای ایجاد مجموعه‌هایی در این زمینه ارائه کردند، البته باید در نظر داشت دستورالعمل این کار برعهده شورای هنر قرار دارد و در حال تنظیم است.

وی افزود: در روزهای گذشته برای شرکت در اجلاسی به باکو رفته بودم، برآوردم از این سفر این است که زمینه حضور جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها وجود دارد و این ضعف ما است که نتوانستیم از این فرصت‌ها استفاده کنیم.

رئیس شورای هنر در مورد نشان خیرین هنر، تصریح کرد: هرچه این امر گسترش یابد می‌توانیم از فضای عمومی برای کمک به جریان هنر و زیرساخت‌های هنری استفاده کنیم.

وزیر فرهنگ با تاکید بر اهمیت دوسالانه ونیز، گفت: همیشه در عرصه‌های فرهنگی هنری این اشکال را داشتیم که ایران ۲ هزار سال پیش را ترسیم می‌کردیم که باید به این مسأله پرداخته شود؛ اما امروز بحمدالله هنرمندان اصیل جریان انقلاب در این عرصه حضور دارند و انشاالله باعث خیر و برکت بیشتری خواهند شد.

اولویت‌های دستگاه دیپلماسی فرهنگی ایران

اسماعیلی با اشاره به نامه هشت هزار هنرمند تجسمی علیه رژیم صهیونسیتی برای تحریم صهیونیست‌ها، افزود: دانشگاه‌های دنیا نیز به این جنایات واکنش نشان دادند؛ یکی از اولویت‌های دستگاه دیپلماسی فرهنگی ما تلاش برای انزوای کامل رژیم صهیونسیتی از جشنواره هاست

وزیر فرهنگ گفت: به دلیل جنگ اوکراین، روسیه را از جام جهانی فوتبال و المپیک محروم کردند، حتماً باید دستگاه‌های دیپلماسی ورزشی پی‌گیری این مسأله را در دستور کار قرار دهند؛ باید فضای افکار عمومی دنیا را بر سر این قضیه، حساس نگه داریم و این رویدادها به محلی برای اعتراض به رژیم صهیونسیتی تبدیل شود.

بنیاد رودکی موظف به حمایت از موسیقی سنتی است

رئیس شورای هنر در مورد حمایت از موسیقی اصیل ایرانی نیز تصریح کرد: بنیاد رودکی موظف شده در تالار وحدت و رودکی صرفاً از موسیقی‌های سنتی حمایت کند.

گفتنی است، بررسی سند هنرهای نمایشی (تئاتر)» در دستور کار این جلسه از شورای هنر قرار گرفت.

رئیس حوزه هنری و نامه هشت‌هزار هنرمند برای تحریم رژیم صهیونیستی

در بخشی از این جلسه محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری در این جلسه با اشاره به برگزاری دوسالانه ونیز، گفت: از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکر می‌کنم؛ اتفاقی که در دوسالانه هنرهای تجسمی ونیز رخ داد ارزشمند بود چراکه بعد از سال‌ها به فرزندان هنرمند انقلاب مثل مجموعه حوزه هنری اعتماد شد که این رویکرد برآمده از تفکری است که در دولت سیزدهم وجود دارد.



وی افزود: دوسالانه ونیز یکی از معتبرترین رویدادهای هنری دنیاست. اینکه در چنین رویدادی آنچه در پاویون جمهوری اسلامی عرضه می‌شود تبیین و ارائه هنرمندانه از مظلومیت کودکان غزه است ارزشمند محسوب می‌شود. تهیه آثار هنری توسط هنرمندان انقلابی ارزش دوم بود؛ این آثار دی سال قبل در جریان رویدادی در مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری انقلاب اسلامی خلق شده و نتیجه همکاری هنرمندان بود که ارزش سوم محسوب می‌شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی با بیان اینکه انعکاس جهانی پاویون جمهوری اسلامی قابل اعتنا بود، افزود: نکته دیگر همبستگی شکل گرفته میان هشت هزار تن از هنرمندان تجسمی بود که به اتفاق نامه‌ای را به دبیرخانه این رویداد ارسال کردند تا رژیم صهیونسیتی را تحریم کند؛ ولی دبیرخانه این نامه را نپذیرفت. البته رژیم صهیونسیتی در اقدامی پیش‌دستانه پاویون خود را (احتمالاً به دلیل واکنش‌های احتمالی هنرمندان) بسته بود که اتفاقی ارزشمند محسوب می‌شود.

شصتمین دوره بینال ونیز از ۲۱ آوریل با شعار «خارجی‌ها همه‌جا» با حضور ۹۵ کشور آغاز شد و این تعداد حضور کشورها از زمان بعد از همه‌گیری کووید بی سابقه بوده است. نمایشی (تئاتر)» در دستور کار این جلسه از شورای هنر قرار گرفت.