تقدیر دانشگاه خواجه نصیر از حمله غیورمردان سپاه به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هیات رییسه دانشگاه خواجه نصیرالدین از حملات سپاه پاسداران تشکر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنّٰا مِنَ اَلْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُون» ﴿سوره مبارکه سجده / ۲۲﴾



در نخستین دقایق بامداد ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، دلاور مردان هوافضای سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اِعمال حق دفاع مشروع مصرح در ماده ۵۱ منشور ملل متحد و در واکنش به اقدامات نظامی رژیم جعلی صهیونیستی در به شهادت رساندن مستشاران رسمی نظامی ایران که به دعوت دولت سوریه در این کشور مشغول فعالیت بودند و به ویژه حمله نظامی مورخ ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳ به کنسولگری کشورمان در دمشق، مجموعه‌ای از حملات نظامی علیه پایگاه‌های نظامی این رژیم را به انجام رساندند.

هیات رییسه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تشکر ویژه خود را از حملات غیور مردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح، در به تحقق رساندن خواسته به حق رهبری معظم انقلاب (حفظه الله تعالی) و مردم انقلابی و سربلند ایران اسلامی، که خود نمادی از غیرت ملی و نشانه‌ای از پیشرفت فناورانه علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه علیه ملّت ایران است را اعلام می‌دارد و تنبیه رژیم غاصب صهیونیستی را حق مشروع و مسلّم ملّت ایران دانسته و برای کلیه جان بر کفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دلاورمردان جبهه مقاومت در جهت نابودی رژیم جعلی، توفیق روزافزون، نصرت و عزت الهی را آرزو دارد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

هیات رییسه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی