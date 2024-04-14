مدودف: دود جنگ ایران و اسرائیل به چشم بایدن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، معاون شورای امنیت ملی روسیه گفت آمریکا از تنش بیشتر میان ایران و رژیم صهیونیستی زیان خواهد دید.
«دیمیتری مدودف» رئیسجمهور سابق روسیه روز یکشنبه اعلام کرد: جنگ بین اسرائیل و ایران، چشمانداز «جو بایدن» برای انتخاب مجدد به عنوان رئیسجمهور آمریکا را بدتر میکند.
رئیسجمهور سابق روسیه در پیامی در کانال خود در تلگرام گفت: آمریکا خواهان جنگ بزرگ در خاورمیانه نیست. کشتار غزه چشم انداز بایدن را در انتخابات بدتر میکند و جنگ بین اسرائیل و ایران باعث ایجاد عدم اطمینان بیشتری در این زمینه میشود.
ایران شب گذشته در واکنش به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت تهران در دمشق پاسخ ترکیبی موشکی و پهپادی را ضد مناطق مشخصی در سرزمینهای اشغالی انجام داد. همزمان با این واکنش، حزب الله لبنان، نیروهای مقاومت عراق و یمن نیز مناطقی از اراضی اشغالی را زیر باران موشکی خود قرار دادند.
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