جهاد اسلامی پاسخ نظامی ایران به رژیم اشغالگر را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، پس از جنبش مقاومت اسلامی حماس، جنبش جهاد اسلامی هم پاسخ نظامی ایران به رژیم اشغالگر صهیونیستی و هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی این رژیم در اراضی اشغالی را تبریک گفت.

این جنبش تاکید کرد که ما این عملیات را پاسخی طبیعی به موجودیت رژیم اشغالگر و جنایات آن می‌دانیم و با توجه به جنایات و تجاوزات این رژیم که نقض صریح تمامی قوانین انسانی و بین‌المللی است، ضرورتا افزایش نیز خواهد یافت.

جهاد اسلامی فریاد اعتراض برخی طرف‌ها در حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی به ویژه کشورهایی که خود را سپر دفاعی این رژیم قرار داده و در اقدامی خلاف واقعیت آن را قربانی جلوه می‌دهند، به شدت محکوم کرد.