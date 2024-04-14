به گزارش خبرنگار مهر، مجید منادی در مراسم پاسداشت مادران شهدا و رونمایی از کتاب هم نفس مادران که در سالن سینما شهرداری شهرداری ایذه برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیتهای مهم، اصیل، جریان ساز، فرهنگی و تاریخی با موضوع «دفاع مقدس» که در استان خوزستان و شهرستان ایذه وجود دارد، ظرفیت بزرگی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به رونمایی از کتاب «هم نفس مادران» که روایت زندگی زیبا کیانی، فعال پشتیبان و همسر شهید نصرت الله کیانی است، بیان کرد: امید است این نقطه عطفی برای فعالیتهای فرهنگی و هنری در شهرستان ایذه باشد.
وی افزود: امروز شاهد هستیم برادران و خواهرانی با هم افزایی، نگاه فرهنگی، نگاه دغدغه مند و نقطه زنی در حوزه فرهنگ متوجه میشوند باید در بخشی شرکت کنند و روایتهای نگفتهای را از گنجینه عظیم دفاع مقدس بیان کنند؛ ما باید از آنها به ویژه در حوزههای فرهنگی یا حوزههایی که با خلأ مواجه هستیم، استفاده کنیم که بخش عمدهای از خلاءها برای استفاده نشدن از گنجینههای فرهنگی بوده که یکی از بزرگترین آنها دفاع مقدس است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: پرفروشترین کتابهای ما در زمینه دفاع مقدس است، آنجایی که روایتی خوب صورت گرفت، پرفروشترین و پربینندهترین فیلمهای سینمایی آنهایی است که به مساله دفاع مقدس از زاویههای دید خود پرداختهاند.
منادی ادامه داد: امروز که مادران و همسران شهدا برای ما روایت میکنند، متوجه میشویم راه نرفته و حرفهای ناگفته بسیار است؛ دفاع مقدس ما جنگ نبوده بلکه یک دانشگاه بوده و اینها تعابیر حضرت امام و مقام معظم رهبری است.
وی عنوان کرد: شهدا به واسطه اینکه شهید شدهاند و به واسطه حرکت و نامشان شناخته شده هستند اما بخش نگفته داستان مادران شهدا هستند و همسران شهدا که کمتر روایت شدهاند، امیدواریم با حرکتهای مردمی به این مساله پرداخته شود، مثل مؤسسه شهید یادگار اسکندری که شاهد هستیم ناشی از دغدغه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اظهار کرد: دشمنان ما جبههای عمل میکنند یعنی با یک کشور یا شخص خاص مواجه نیستیم، در مساله غزه چیزی که مقابل ما است، یک کشور، یک رژیم یا قاره نیست بلکه در مقابل جریان مقاومت که جریان حق و حقیقت است جبههای را میبینیم که حوزه فرهنگی و رسانهای روی افکار و ذهنیت مردم دنیا کار میکند؛ جریان رسانه دشمن، ضد مقاومت، ضد اسلام و ایران تصمیم میگیرد شهری که به سلحشوری و غیرت و سخت گوشی معروف است با یک جنگ شناختی و ضریب دادن به شهری تبدیل کند.
منادی با بیان اینکه امروز مؤسسات و مجموعههای مردمی به بلوغ فرهنگی رسیده و یکدیگر را پیدا میکنند، تصریح کرد: امیدواریم ما هم به عنوان افرادی که در این بخش وظیفه داریم کارهای خود را انجام دهیم؛ امید است برنامههای خود را با موضوع شهدا، دفاع مقدس، جریان ایثار، شهادت و پایداری پیوند دهیم.
وی اضافه کرد: در خوزستان نیز بین دستگاههای استان در این زمینه همگرایی وجود دارد و کار جریانی را انجام میدهند؛ در برنامههای امسال هر هنرمند، اهل قلم و جوان دغدغه مند که قصد داشته باشد در حوزه ایثار، شهادت و پایداری در شهرستان ایذه طرحی را ارائه دهد از او خواهش میکنیم به ما مراجعه کند، ما در حد ظرفیتهای موجود در این بخش انجام وظیفه میکنیم.
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