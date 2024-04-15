شکست خیبر برابر سایپا/ چادرملو در گیلان متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز دوشنبه برگزار شد و تیم‌های مدعی خیبر خرم آباد و چادرملو اردکان برابر حریفان خود ناکام ماندند.

چادرملو در حالی که میهمان داماش بود با نتیجه تساوی بدون گل مغلوب شد و خیبر هم در خانه سایپا با نتیجه یک بر صفر تن به شکست داد.

در جدول رده بندی لیگ دسته اول، خیبر با ۶۱ امتیاز صدرنشین است و چادرملو با ۵۶ امتیاز در رده دوم قرار دارد.

* داماش گیلان صفر - چادرملو اردکان صفر

* سایپا یک - خیبر خرم آباد صفر

* نفت و گاز گچساران صفر - شهر راز شیراز یک

* مس سونگون یک - پارس جنوبی جم صفر

* فجر سپاسی یک آریو اسلامشهر یک

* مس کرمان ٢ - شهرداری آستارا صفر