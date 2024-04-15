معلمان باید دانش آموزانی در تراز انقلاب اسلامی آموزش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رمضانی عصر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان آستارا اظهار کرد: شورای آموزش و پرورش نمادی از مردمی سازی در وزارت آموزش و پرورش است و در این شورا با همکاری و همیاری همه ادارات و دستگاه‌ها، کارها پیش می‌رود و بر ادامه این امر نیز اعتقاد و اصرار داریم.

وی معلمان و دانش آموزان را از تأثیرگذار ترین اقشار جامعه دانست و گفت: آنها در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و حضور پررنگ و پرثمری را داشته و دارند و نمونه‌های مهم این امر حضور در جنگ تحمیلی با تقدیم شهدای بسیاری به انقلاب و همچنین حضور در راهپیمایی‌ها و انتخابات مختلف بوده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان ارزش گذاری به آموزش فنی و حرفه‌ای را یکی از اقداماتی عنوان کرد که در آموزش و پرورش استان گیلان در حال پیگیری است، افزود: نگاه ما این است که مراکز فنی و حرفه‌ای ما در کنار کارخانه‌ها تأسیس شود تا دانش آموزان بتوانند در راستای تحصیل کار آموزی نیز داشته باشند و به فعالیت عمل نیز بپردازند.

وی ادامه داد: معلمان باید دانش آموزانی در تراز انقلاب اسلامی ایران آموزش دهند تا بتوانند آینده کشور را به بهترین شکل ممکن اداره کنند و ما به بررسی و شناسایی بازماندگان از تحصیل تاکید داریم و در صورت نیاز برای یک دانش آموز در مناطق کمتر برخوردار باید یک معلم و یک فضای آموزشی تهیه شود.

مسائل آموزشی خط مقدم دولت سیزدهم است

«محمدرضا شهاب زاده» فرماندار آستارا در این جلسه با بیان اینکه مسائل آموزشی در دولت سیزدهم خط مقدم است، افزود: در این باره اقدامات خوبی انجام شده است و در شهرستان آستارا نیز بالا بردن بینش و سطح آموزشی از اولویت‌ها است.

وی ادامه داد: همه مسؤولان شهرستان آستارا در جهت تحقق اهداف آموزشی ترسیم شده گام‌های مؤثر و تأثیر گزاری را انجام داده‌اند و این اقدامات ادامه خواهد داشت.

رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان آستارا ادامه داد: به رغم حمله‌های متعدد دشمنان نظام به سیستم آموزشی ما با تهاجم فرهنگی و غیره خوشبختانه در این خصوص به اهداف شوم خود نرسیده است و در این جنگ نا برابر پیروز هستیم.

برخورد با هرگونه تخلف در برگزاری امتحانات نهایی

«بیژن خالقوردی پور» رئیس اداره آموزش و پرورش آستارا نیز در این جلسه با اشاره به تأثیر ۵۰ درصدی امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم بر اساس قانون از امسال نمرات پایه‌های دهم بر برخورد با هرگونه تخلف در اجرای امتحانات تاکید کرد و افزود: نمرات پایه دهم و یازدهم هم می‌تواند تأثیر خوبی را برای قبولی با درصد بالا در کنکور داشته باشد، برای همین منظور اقدامات خوب و لازمه‌ای را در نظر گرفته‌ایم و از همه دستگاه‌های مرتبط می‌خواهیم در این خصوص ما را همیاری کنند.

خالقوردی پور با اشاره به دریافت ۲۳ سند مدارس شهرستان آستارا گفت: ۳۲ سند هم در حال انجام امور مرتبط است تا بتوانیم اسناد مالکیت آن را به زودی گرفته و در اختیار مسؤولان مرتبط قرار دهیم.