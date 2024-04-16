به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز بزرگداشت سعدی، دهمین جلسه از سلسله درس‌گفتارهای «سعدی خوانی» توسط دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری شنبه اول اردیبهشت در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار می‌شود.

در این جلسه قدمعلی سَرّامی استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ایرانی به زندگی، آرا، آثار و روزگار سعدی می‌پردازد.

سعدی یکی از رکن‌های اصلی شعر و زبان ادبیات فارسی و دارنده زبانی فصیح در کلام و نگاهی خلاق در شعر و رویکرد تعلیمی و تربیتی متعادلی در پرداخت به مسائل و امور انسانی است و مقبولیت زیادی هم از جانب طیف‌های مختلف اجتماعی دارد. به همین خاطر، دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری، این سلسله جلسات را با هدف ارائه ظرفیت‌های زبانی و ادبی سعدی در آثارش، برای علاقه‌مندان به این شاعر و ادیب بزرگ زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌کند.

قدمعلی سَرّامی، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر و پژوهشگ ایرانی در حوزه زبان و ادبیات فارسی است. او عضو هیات امنای بنیاد فردوسی و یکی از پنج استاد برتر شاهنامه‌پژوه ایران به انتخاب نخستین دوره جایزه پژوهش پروفسور آقابزرگ در سال ۱۳۹۰ است.

از آثار دکتر سَرّامی می‌توان به کتاب‌هایی همچون از رنگ گل تا رنج خار، باز هم اندر خم یک کوچه‌ایم، ای گدایان خرابات، شیرین‌تر از پرواز و مثنوی مینوی اشاره کرد.

این نشست‌ها، هر دو هفته یک‌بار، شنبه‌ها از ساعت ۱۸ تا ۲۰ توسط دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری و با ارایه دکترقدمعلی سَرّامی، استاد دانشگاه، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ایرانی در حوزه زبان و ادبیات فارسی، در سالن سلمان هراتی حوزه هنری واقع در خیابان سمیه، نرسیده به حافظ، روبروی کوچه پورموسی برگزار می‌شود و عموم علاقه‌مندان و پژوهشگران برای شرکت در این جلسات می‌توانند در سالن سلمان هراتی حوزه هنری حضور داشته باشند.

نخستین روز اردیبهشت ماه، که سالروز تولد شیخ اجل و استاد سخن سعدی شیرازی است، اول اردیبهشت ۱۳۸۹ و در اجلاس شاعران جهان در شیراز، از سوی نهادهای فرهنگی داخلی و خارجی به عنوان روز سعدی نامگذاری شد اما پیشینه تعیین این روز در ابتدا در سال ۱۳۸۱ و به بهانه آغاز نگارش کتاب گلستان توسط مرکز سعدی‌شناسی ایران، روز سعدی نامیده شده است.