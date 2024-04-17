به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری معوقه از هفته هفدهم لیگ برتر امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین تیم‌های فوتبال سپاهان و ذوب آهن در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم می‌روند. سپاهان پس از تساوی برابر نساجی و ذوب آهن پس از پیروزی پر گل برابر تراکتور پا به این دیدار خواهند گذاشت. زردپوشان با ۳۹ امتیاز در مکان چهارم جدول حضور دارند و با پیروزی در این بازی می‌توانند یک رده در جدول صعود کنند و جای تراکتور را بگیرند.

سبزپوشان هم با ۳۰ امتیاز در مکان هشتم جدول ایستاده‌اند و اگر بتوانند دومین پیروزی متوالی خود در نیم فصل دوم را به دست آورند، ۳۳ امتیازی خواهند شد و می‌توانند با یک رده صعود جای شمس آذر را در جدول بگیرند.

بازی رفت دو تیم با نتیجه دو بر صفر به سود سپاهان خاتمه یافت و نکته مهم‌تر این که آخرین پیروزی ذوب آهن برابر همشهری خود به ۱۴ آبان سال ۱۴۰۰ بر می‌گردد که این تیم موفق شد با یک گل دربی اصفهان را به نام خود به پایان برساند.

سپاهان برای این دیدار آریا یوسفی و محمد دانشگر دو مدافع کلیدی خود را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد و در طرف مقابل ذوب آهن محرومی برای این بازی ندارد و تنها غایبان این تیم، بازیکنانی هستند که در طول فصل با مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مواجه شدند.

سپاهان با هدایت «ژوزه مورایس» شرایط خوبی را تجربه نمی‌کند و به نوعی غافله قهرمانی در لیگ برتر را به استقلال تهران و پرسپولیس واگذار کرده است و اگر در این بازی هم موفق به کسب پیروزی نشود، شانس این تیم برای رسیدن به صدر جدول بسیار کم رنگ خواهد شد. تیم ذوب آهن در نیم فصل دوم کاملاً شرایطی متفاوت از نیم فصل اول داشته است و عدم نتیجه گیری مناسب باعث شد تا محمد ربیعی سرمربی این تیم پیش از دیدار با تراکتور، دو بار از سمت خود کناره‌گیری کند که با مخالفت اعضای هیأت مدیره این باشگاه همراه شد و در ادامه این تیم توانست با نتیجه خوب ۴ بر یک تراکتور را از پیش بردارد تا به اولین پیروزی خود در نیم فصل دوم دست یابد. ذوب آهن همچنان شانس رسیدن به جمع ۳ تیم برتر را دارد به شرطی که در ۷ بازی باقی مانده خود به تواند اکثر بازی‌های خود را با پیروزی از زمین خارج شود.

این بازی از ساعت ۱۶:۳۰ و با قضاوت پیام حیدری برگزار خواهد شد که قضاوت بحث برانگیز این داور در دیدار دو تیم پرسپولیس و ملوان در هفته گذشته که موجب اعتراض کادر فنی و هواداران ملوان شد، باعث شده تا مسئولان باشگاه سپاهان نیز نسبت به قضاوت حیدری در دربی اصفهان معترض باشند و نگرانی خود را نسبت به این موضوع به گوش مسئولان فدراسیون فوتبال رسانده‌اند.

لازم به ذکر است که در ۱۰ دیدار گذشته رو در روی دو تیم، ۵ پیروزی سهم سپاهان بوده و ۴ بار بازی با نتیجه تساوی خاتمه یافته است و تنها ذوب آهن یک بار موفق به شکست سپاهان شده است. با انجام این بازی پس از مدت‌ها تعداد بازی‌های انجام شده توسط هم تیم‌ها به عدد متحدی خواهد رسید.