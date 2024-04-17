  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۷:۵۴

محمودی خبر داد؛

برپایی ۳ اردوگاه اسکان اضطراری به دلیل سیل در سیستان‌ و بلوچستان

برپایی ۳ اردوگاه اسکان اضطراری به دلیل سیل در سیستان‌ و بلوچستان

رییس سازمان امدادونجات با اشاره به امدادرسانی به ۷ استان به دلیل سیل، از برپایی ۳ اردوگاه اسکان اضطراری در شهرستان جاسک سیستان‌وبلوچستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات، گفت: از ٢٧ تا ٢٩ فروردین ١٤٠٣، ٧ استان (بوشهر، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد) نیاز به دریافت خدمات امدادی پیدا کردند.

وی ادامه داد: در این مدت زمان در ۴۷ مورد عملیات امدادی، به ۱۱۹۰ نفر امدادرسانی شد، ۲۱۶ نفر اسکان اضطراری یافتند و ۵۰ نفر نیز به مناطق امن منتقل شدند.

محمودی با اشاره به این که ۱۱۶ تیم عملیاتی شامل ۴۹۱ امدادگر در عملیات تخلیه آب از ۲۱ واحد مسکونی شرکت کردند، افزود: ٣ اردوگاه اسکان اضطراری در شهرستان جاسک با برپایی ٨٠ دستگاه چادر، برای افراد متأثر از سیل، برپا شد.

رئیس سازمان امداد و نجات گفت: ٥٩ دستگاه چادر، ٢٤٩ تخته پتو، ١٥٤ تخته موکت، ١١٣٣ کیلوگرم نایلون، ٥٧ بسته غذایی و ٤١١ قوطی کنسروجات، بین افراد متأثر توزیع شد.

کد مطلب 6080493

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه