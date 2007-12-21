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۳۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۲۱

یادهست مولانا و قیصر امین‌پور در جشن یلدا

کانون ادبی یلدا ششمین جشن ادبی یلدا را در شهرستان ورامین برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه ادبی - هنری، هنرمندان رشته های مختلف هنری در کنار شاعران و اهالی ادب استان تهران حضور می یابند.

محمدعلی مومنی دبیر ششمین جشن ادبی یلدا، داستان و شعرخوانی، نقالی توسط "گردآفرید" اولین نقال زن کشور، اجرای موسیقی صحنه ای، نمایش خیابانی و گپ و گفت ادبی را از بخشهای مختلف این برنامه عنوان کرد و افزود: یادهست مولانا در سال مولانا با حضور پرستو یمینی - استاد دانشگاه - و یادهست قیصر امین پور و تقدیر از دو تن از فعالان فرهنگی و مطبوعاتی شهرستان ورامین بخشهای ویژه برنامه امسال هستند.

"جشن ادبی یلدا" شنبه اول دی ماه از ساعت 15.30 به همت کانون ادبی یلدا و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین، جمعیت هلال احمر پیشوا و دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا برگزار می شود.

کد مطلب 608093

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