اکران پیام یلدا در سطح شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام کرد: یلدا نمادی از عشق و مهربانی در فرهنگ ایرانی است؛ پیامی که این روزها در سطح شهر دیده می‌شود تا گرمای باهم‌بودن را در بلندترین شب سال یادآور شود.