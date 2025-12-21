  1. جامعه
اکران پیام یلدا در سطح شهر تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام کرد: به مناسبت شب یلدا ، بنرهای پیام یلدا در سطح شهر تهران اکران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام کرد: یلدا نمادی از عشق و مهربانی در فرهنگ ایرانی است؛ پیامی که این روزها در سطح شهر دیده می‌شود تا گرمای باهم‌بودن را در بلندترین شب سال یادآور شود.

