شمسایی: افغانستان تیم با استعدادی است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران در نخستین بازی خود در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا روز چهارشنبه از ساعت ۱۲:۳۰ به مصاف افغانستان خواهد رفت.

وحید شمسایی سرمربی تیم ملی ایران در خصوص این بازی گفت: از ۳۵ روز قبل از آغاز این مسابقات اردوی آماده سازی خود را شروع کردیم که شامل ۳ بازی دوستانه با تیم‌های ملی ویتنام، مراکش و نیوزلند در شهر «هوشی مین» بود. حسین طیبی نتوانست به دلیل مصدومیت به موقع به این بازی‌ها برسد با این حال، با وجود از دست دادن یکی از بهترین بازیکنان مهممان، تیم ایران آمادگی خوبی برای رسیدن به اهداف خود برخوردار است.

شمسایی در خصوص تیم ملی افغانستان هم گفت: افغانستان یک تیم با استعداد است و مطمئناً می‌تواند در این مسابقات شگفتی ساز شود. آنها بسیار تکنیکی هستند و ما تا جایی که می‌توانستیم آنها را آنالیز کردیم و معتقدیم که مسابقه چالش برانگیزی خواهد بود.

محمد حیدری مربی تیم ملی افغانستان و دستیار مجید مرتضایی هم تصریح کرد: افغانستان در اردوهای طاقت‌فرسا بوده است و در ایران و تایلند اردو زدیم. تیم ما میانگین سنی ۲۱ سال دارد و حالا روی پیشرفت استعدادهای جوانی که می‌خواهند توانایی خود را نشان بدهند، متمرکز شده‌ایم.

وی در مورد دیدار با قهرمان ۱۲ دوره جام ملت‌های آسیا گفت: دیدار مقابل تیم‌های قوی مانند ایران برای ما چالشی قابل توجه است؛ به‌ویژه در مرحله گروهی. بسیاری از بازیکنان ایرانی در لیگ‌های بزرگ جهان به میدان می‌روند و همین موضوع، کارمان را دشوارتر می‌کند. افغانستان پیشرفت قابل توجهی داشته است و ما دنبال این هستیم که خودمان را به‌عنوان یک قدرت در فوتسال آسیا نشان بدهیم.