تامین ۲ میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار ارز برای واردات+ جزییات

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی ۲۸ روز ابتدایی سال جاری، ۵۳۳ میلیون دلار ارز جهت واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین شد.

کالاهای تجاری و بازرگانی نیز ۱۳۷۸ میلیون دلار را با میانگین قیمت ۴۱ هزار تومان طی این مدت به خود اختصاص داد و این رقم برای واردات در مقابل صادرات عدد ۴۸۵ میلیون دلار را با نرخ توافقی نشان می‌دهد.تامین ارز گروه خدمات نیز ۸۸ میلیون دلار بوده است.

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شایان ذکر است، در مجموع یک میلیارد و ۸۶۳ میلیون دلار ارز صنایع تأمین شده است. تأمین ارز صنایع به دو صورت نیمایی و توافقی بوده است. صنایع حمل و نقل و خودرو به ترتیب ۳۰۵ و ۱۵۸ میلیون دلار ارز نیمایی و توافقی دریافت کردند.

همچنین، تأمین ارز نیمایی «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک»، «صنایع معدنی»، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» و «منسوجات» به ترتیب معادل ۱۰۶، ۸۸، ۵۹ و ۱۲۶ میلیون دلار صورت گرفته است؛ این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب، ۲۶، ۱۱۱، ۷۳ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات دریافت کرده اند.

علاوه بر این گروه‌ها، ۶۹۴ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۱۶ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

این گزارش حاکی است، تاکنون طی ۱۸ حراج شمش طلای استاندارد در مرکز مبادله ایران، ۲۴۶۱ قطعه شمش یک کیلوگرمی با عیار ۹۹۵ در هزار در تالار معاملات طلا مورد معامله قرار گرفت.