وزیر کشور وارد سیستان و بلوچستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی به منظور بازدید از مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان از طریق فرودگاه کنارک به این استان سفر کرد.

بارندگی‌های اخیر این استان طغیان رودخانه‌ها، سرریز شدن سدها، مسدود شدن راه‌ها و آبگرفتگی معابر را در پی داشنه است.