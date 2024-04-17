وزیر کشور وارد سیستان و بلوچستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی به منظور بازدید از مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان از طریق فرودگاه کنارک به این استان سفر کرد.
بارندگیهای اخیر این استان طغیان رودخانهها، سرریز شدن سدها، مسدود شدن راهها و آبگرفتگی معابر را در پی داشنه است.
زاهدان- وزیر کشور برای بازدید از مناطق سیل زده وارد سیستان و بلوچستان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی به منظور بازدید از مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان از طریق فرودگاه کنارک به این استان سفر کرد.
بارندگیهای اخیر این استان طغیان رودخانهها، سرریز شدن سدها، مسدود شدن راهها و آبگرفتگی معابر را در پی داشنه است.
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