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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۳۳

وزیر کشور وارد سیستان و بلوچستان شد

وزیر کشور وارد سیستان و بلوچستان شد

زاهدان- وزیر کشور برای بازدید از مناطق سیل زده وارد سیستان و بلوچستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی به منظور بازدید از مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان از طریق فرودگاه کنارک به این استان سفر کرد.

بارندگی‌های اخیر این استان طغیان رودخانه‌ها، سرریز شدن سدها، مسدود شدن راه‌ها و آبگرفتگی معابر را در پی داشنه است.

کد مطلب 6081324

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