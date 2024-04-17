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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۰۲

عمار حکیم:

قدرت ایران با شکست دیوار امنیتی رژیم صهیونیستی ثابت شد

قدرت ایران با شکست دیوار امنیتی رژیم صهیونیستی ثابت شد

رییس جریان حکمت ملی عراق در نشستی گفت: قدرت ایران با شکست دیوار امنیتی رژیم صهیونیستی ثابت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق در نشست مجمع بین‌المللی سلیمانیه گفت: معتقدیم هدف از پاسخ ایران، به آن اندازه که تثبیت حقش در پاسخ بود، تشدید تنش و گسترش دامنه درگیری نبود و رژیم صهیونیستی از دهه‌های گذشته اینگونه رسمی از سوی کشوری مورد حمله قرار نگرفته بود.

قدرت ایران با شکست دیوار امنیتی رژیم صهیونیستی ثابت شد

رئیس جریان حکمت ملی عراق در ادامه تاکید کرد: پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی خود، یک متغیر ویژه به شمار می‌رود که قدرت ایران در شکست دیوار امنیتی رژیم صهیونیستی را با وجود همکاری بسیاری از کشورها با آن، ثابت می‌کند.

قدرت ایران با شکست دیوار امنیتی رژیم صهیونیستی ثابت شد

حکیم با بیان اینکه عراق موضع پیشگامی در یاری ملت فلسطین و همبستگی با فلسطین دارد، عنوان کرد: ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم، جنگ در غزه را متوقف و مصوبه شورای امنیت برای توقف جنگ و وارد کردن کمک‌ها را اجرا کند.

قدرت ایران با شکست دیوار امنیتی رژیم صهیونیستی ثابت شد

قدرت ایران با شکست دیوار امنیتی رژیم صهیونیستی ثابت شد

کد مطلب 6081461

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