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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰:۲۷

بعد از نماز جمعه؛

نمازگزاران شهر و استان تهران در محکومیت اسرائیل تظاهرات می کنند

نمازگزاران شهر و استان تهران در محکومیت اسرائیل تظاهرات می کنند

تهران- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران گفت: نمازگزاران شهر و استان تهران بعد از نماز جمعه در محکومیت اسرائیل تظاهرات می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری تظاهرات حمایت و دفاع مشروع سپاه و نیروهای مسلح و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بعد از نمازجمعه این هفته خبر داد.

محمودی با اشاره به شهادت شهدای کنسولگری ایران در سوریه طی حمله تروریستی رژیم غاصب صهیونیستی اسرائیل گفت: این اقدام، تعرض به حاکمیت ایران اسلامی بود و مردم مطالبه پاسخ به این جنایت را داشتند و بابت این پاسخ مقتدرانه سپاسگزار فرماندهی کل قوا و نیروهای مسلح هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با تقدیر از تجمعات و برنامه‌های مردمی که طی روزهای اخیر برگزار شد، عنوان کرد: نمازگزاران جمعه در این هفته بعد از اقامه نماز جمعه در حمایت و تشکر از این اقدام قاطع و انقلابی و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل که با عنوان «جمعه‌های خشم» ادامه دارد دست به تظاهرات خواهند زد.

وی افزود: این تظاهرات در شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران بعد از نمازهای جمعه و در تهران از دانشگاه تهران به سوی میدان انقلاب برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6081478

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    • IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
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