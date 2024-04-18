باران های باعافیت در خراسان جنوبی/خسارت سیلاب شدید نبود

محمدعلی آخوندی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هنوز بخشهایی از خراسان جنوبی تحت تأثیر بارندگی و سیلاب قرار دارد و برآورد دقیق از میزان خسارت بعد از اتمام بارندگیها مشخص میشود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با اشاره به هشدار سطح نارنجی بیان کرد: در بارانهای چند روز قبل بیشتر شهرستان درمیان خسارت دیده بود ولی بارانهای ۲۴ ساعت گذشته بیشتر نهبندان را تحت تأثیر خود قرار داد.
آخوندی ادامه داد: بیشتر خسارت بارندگی شدید در خراسان جنوبی مربوط به راههای روستایی و آب گرفتگی و ترک گرفتگی برخی از منازل بوده است.
وی افزود: بارندگیها به محصولات سر درختی برخی از باغات آسیب زده است و ۱۵۸ هکتار از اراضی باغی را تحت تأثیر قرار داده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در مجموع بارندگیهای اخیر خراسان جنوبی با عافیت بوده و خسارتها به حدی نبوده که بحرانی ایجاد کند، گفت: به طور طبیعی وقتی باران شدید و سیلاب جاری میشود خسارتهایی به همراه دارد ولی خسارتها بحران زا نبوده است.
آخوندی ادامه داد: در خراسان جنوبی راهداری با ۴۸ اکیپ شامل ۲۲۰ نفر و ۱۸۰ خودرو و هلال احمر نیز با ۴۰ تیم شامل ۲۰۰ نفر آماده باش در مقابل با سیلاب هستند و البته بسیاری از دستگاههای دیگر چون آب منطقهای و فرمانداریها نیز در آمادگی کامل به سر میبرند.
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