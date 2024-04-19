ارتش برای حفظ تمامیت ارضی کشور همواره پا به رکاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ولی رحمانی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه این هفته رشت ضمن تبریک روز ارتش جمهوری اسلامی ایران به مردم، فرمانده کل قوا و فرماندهان ارتش و همه مسؤولان کشوری و لشکری اظهار کرد: نامگذاری ۲۹ فروردین از سال ۵۸ به نام ارتش با هوشیاری، هوشمندی و نگاه حضرت امام (ره) انجام شد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ارتش در شعار «ارتش فدای ملت» صادق است، افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران با داشتن ۴ نیرویی چون نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی راهبردی، نیروی هوایی الهی و پدافند قهرمان و با شکوه از تمامیت ارضی ایران سرافراز دفاع می‌کند.

سرهنگ رحمانی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران کارنامه درخشانی در ۴ دهه پس از انقلاب اسلامی به ویژه در دفاع مقدس دارد، ادامه داد: ارتش ایران با هم افزایی با همدلی با سایر نیروهای مسلح همیشه برای ایجاد امنیت پایدار و احساس امنیت در یک جامعه و کشور ایران از هیچ جانفشانی کوتاهی نکرده است.

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی نیروی زمینی ارتش اضافه کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی قهرمان در هشت سال دفاع مقدس با یگان‌های پیاده زرهی، توپخانه در مقابل ارتش بعث تا دندان مسلح عراق ایستاد و جانفشانی کرد.

وی با اشاره به اینکه در نیروی دریایی راهبردی ناوچه پیکان و عملیات مروارید و دریادار همتی را هیچکس فراموش نخواهد کرد، افزود: در نیروی هوایی الهی مردان بزرگی چون بابایی، دوران، خلعتبری و در هوانیروز قهرمان مردان بزرگی چون شیرودی و کشوری و در پدافند شهدای عاشورایی را کس از یادها نخواهد برد.

سرهنگ رحمانی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران ۴۸ هزار شهید را در جنگ تحمیلی برای پایداری نظام اسلامی تقدیم کرده است، اضافه کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران برای حفظ و حراست این کشور مردان بزرگی را تقدیم کرده که نامشان در تاریخ ایران اسلامی همیشه جاودان خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه آمادگی، پا در رکابی، ولایتمداری، مردمی بودن و دلدادگی از خصایص برجسته ارتش جمهوری اسلامی ایران است، گفت: ارتش در مقابله با دشمن آماده و پا در رکاب دفاع و نسبت به مردم شعار «از مردم، با مردم، در کنار مردم و در خدمت مردم» را دنبال می‌کند.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدایت و رهبری فرمانده معظم کل قوا بعد از هشت سال دفاع مقدس راهبرد دفاعی خود را ارتقا داده و با تربیت جوانان عزیز ایران اسلامی و با استفاده از تجربیات مردان بزرگ ارتشی مقتدر، آماده ساخته شده است.

وی با اشاره به اقدامات مؤثر ارتش جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف کشور ادامه داد: ارتش جمهوری اسلامی ایران کنار وظایف ذاتی خود که حفظ و حراست از کشور است در تمامی حوادثی که مردم به کمک نیاز داشته‌اند در کنارشان بوده است.

فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی و جهادی نیروی زمینی ارتش با اشاره به اینکه ارتش در رفع محرومیت زدایی در نقاط مختلف کشور نیز حضوری گسترده داشته است، گفت: امروز هم ارتش بخش عظیمی از اورژانس هوایی کشور را انجام می‌دهد.