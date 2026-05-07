به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ ولی رحمانی ظهر پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های محرومیت‌زدایی ارتش در شهر ماکلوان از توابع شهرستان فومن، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای ارتش، اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران آنچه را که مشاهده می‌کنید، بخشی از توان دفاعی و جانفشانی قهرمانانی است که در برابر گلوله‌های اهواز، موشک‌های هواپیماها و موشک‌های کروز ایستادگی کردند.

وی با اشاره به دفاع جانانه نیروهای مسلح در برابر چندین کشور به ویژه دو کشور مجهز به تسلیحات روز دنیا، تأکید کرد: ما آغازگر جنگی نبوده و دنبال جنگ نیستیم، اما با تمام وجود از ایران سرافراز اسلامی دفاع می‌کنیم.

معاون طرح و برنامه و بودجه کل ارتش با بیان اینکه ارتش فدای ملت است، خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه محرومیت‌زدایی و مردمیاری، بیش از ۵۷۶ پروژه عمده عمرانی در سطح ۲۵ استان کشور اجرا کرده است.

رحمانی با اشاره به رشادت‌های جوانان و سربازان این سرزمین، گفت: سربازان از مرگ نمی‌ترسند، از مردم دفاع می‌کنند چرا که شجاعت در مقابل ترس، از انسان‌ها سرباز می‌سازد.

وی افزود: فرماندهی کل قوا فرموده‌اند هر کسی که باعث تضعیف روحیه ارتش شود، باعث تقویت روحیه دشمن خواهد شدهمه باید نصب‌العین قرار دهند که ارتش تحت فرامین فرمانده کل قوا از کوچکترین سرباز تا عالی‌ترین مقام، فرمانبرداری می‌کند.

امیر سرتیپ رحمانی در پایان با قدردانی از همه نمایندگان، استانداران و مسئولانی که پروژه‌های محرومیت‌زدایی ارتش را حمایت کرده‌اند، تأکید کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران و سربازانش به عنوان وطن‌پرستان واقعی در دوشادوش سایر نیروهای مسلح برای حفظ این سرزمین جانفشانی کرده و خواهند کرد.