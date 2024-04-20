کدام مراکز مجاز به ارائه خدمات زالودرمانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم مشهود گفت: متأسفانه مشاهده می‌شود افرادی به صورت مستقیم زالو را از طریق فضای مجازی یا سایر تبلیغات تهیه کرده و بدون بررسی کیفیت، به صورت مستقیم برای بیمار تجویز یا مصرف می‌کنند. این کار خلاف مقررات بوده و همانند دیگر داروها و کالاهای سلامت که هیچ پزشکی اجازه ندارد خود به صورت مستقیم اقدام به تهیه و تجویز و مصرف برای بیمار نماید، زالو هم مانند دارو و سایر ملزومات پزشکی باید از طریق داروخانه تهیه و سپس در زنجیره مصرف قرار گیرد.

وی همچنین در رابطه با خطرات تهیه زالو از مسیرهای غیر قانونی و بی ضابطه افزود: زالویی که خارج از زنجیره سلامت و تأمین سازمان غذا و دارو تهیه می‌شود ممکن است که از زالوهای صید شده در تالاب‌ها و مرداب‌ها بوده و یا زالویی باشد که پس از مصرف بر روی یک بیمار به درستی معدوم نشده و به طبیعت بازگشته باشد، چنانچه بیمار قبلی که زالو درمانی کرده دارای بیماری عفونی مسری مانند ایدز، هپاتیت یا سایر بیماری‌های قابل انتقال باشد، زالوهای صید شده می‌توانند این بیماری‌ها را به افراد دیگر منتقل کند.

مشهود خاطرنشان کرد با توجه به دستورالعمل‌های ثبت شده در سایت سازمان غذا و دارو تنها دو روش استفاده از الکل ۷۰ درصد و فریز کردن در دمای منفی ۲۰ درجه سانتیگراد برای معدوم سازی زالوی مصرف شده قابل قبول است.

رئیس اداره دارو سنتی سازمان غذا و دارو گفت: در مواردی دیده شده که زالوی مصرفی را در آب نمک یا نمک گذاشته و پس از قی کردن زالو به اشتباه فرد استعمال کننده تصور می‌کند که زالو از بین رفته در حالی که این طور نیست و در صورتی که معدوم نشود در طبیعت دوباره به چرخه باز می‌گردد و می‌تواند عامل انتقال بیماری‌ها باشد.