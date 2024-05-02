«شفافیت» یکی از مهمترین موضوعات مورد نیاز در مجلس آینده است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف کار انتخاب نماینده مجلس به دور دوم رسید که در این راستا مردم در ۲۱ اردیبهشت ماه دوباره پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد.

یکی از نامزدهایی که در انتخاب ۲۱ اردیبهشت ماه در گردونه انتخاب مردم بیرجند، درمیان و خوسف قرار دارد، سید حسن هاشمی است که برای آشنایی با دیدگاه‌های این نامزد خبرگزاری مهر مصاحبه‌ای با وی در قالب چند سوال انجام داده است.

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

از حیث گرایش سیاسی اصولاً دعوای بین اصولگرایان و اصلاح طلبان که باعث دوقطبی شدن جامعه شده را قبول ندارم و از همه نیروهای شایسته و توانمند استان همواره استفاده و استقبال می‌کنم و در کشور و گرایش مجلس آینده نیز همین نظر را دارم.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد چیست؟

به نظرم یکی از مهمترین مسائل بحث شفافیت است. نماینده مجلس نه تنها باید شفاف باشد بلکه باید ارتباط خوبی با موکل داشته و مشکلات را رصد و مطرح کند همچنین با بیان اقدامات خود، پاسخگوی مردم و موکلین حوزه انتخابیه خود باشد.

معتقدم نمایندگان مجلس در خصوص شفافیت‌ها هنوز هم کوتاهی کرده‌اند اما لازمه شفافیت پاسخگو بودن است، در همه سیستم‌ها از حیث تطبیقی استثناهایی هم وجود دارد لذا گاهی ممکن است شفافیت با منافع و امنیت ملی مغایرت داشته باشد که اصل بر شفافیت است مگر اینکه امنیت ملی اقتضا کند شفاف نباشد.

همچنین معتقدم که قوانین بدون ابهام و نقص باید تصویب شود

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به سوابق علمی، پژوهشی و عملی خود در حوزه‌های حقوقی، اقتصادی و وکالت ترجیح می‌دهم در کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و قضائی و در کمیسیون‌های مشترکی مانند تلفیق و کمیسیون اصل ۹۰ حضور داشته باشم.



*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟

در حوزه انتخابیه به نظر من باید نماینده مجلس با نظارتی که در حوزه انتخابیه خود بر دستگاه‌های اجرایی و مدیران آنها از سطح کلان تا پایین دارد وضعیت را رصد کرده و ایرادات را بدون حق مداخله مستقیم حل کند.

نماینده مجلس باید وضعیت در حوزه انتخابیه خود کشاورزان اعم از خرده مالک یا کلان، اراضی، مشکلات دامداران، مرغداران، معادن، راه‌ها، صنوف، بازنشستگان، معلمان و سایر اقشار در حوزه انتخابیه خود را رصد کرده و بتواند در لوایحی که دولت ارائه می‌دهد، پیشنهاد بدهد.

یکی از مهمترین موضوعات اولویت دار در خراسان جنوبی بحث گرفتن اعتبارات است. نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف باید با استفاده از ظرفیت سایر نمایندگانی که وجوه مشترک دارند شبکه سازی کرده و در گرفتن اعتبارات برای استان و حوزه انتخابیه خودش فعال و کوشا باشد.