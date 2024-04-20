ردیابی جنگنده آمریکایی توسط رادار جدید چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، محققان نیروی هوایی چین اخیرا یک فناوری نوین رادار ابداع کرده اند که می تواند به آسانی هواپیماهای رادارگریز از جمله جنگنده F-۲۲آمریکا را ردیابی کند.

جت جنگنده F-۲۲ به دلیل قابلیت های رادار گریز بودن خود در جهان مشهور است. این هواپیما به دلیل طراحی خاص خود، پیشرفته ترین جنگنده جهان به حساب می آید. سطح مقطع راداری(RCS) آن نیز بسیار کوچک و در حد ۰.۱۶ اینچ مربع است و به همین دلیل سیستم های راداری معمول به سختی می توانند آن را ردیابی کنند.

گروهی از محققان به رهبری شی جون وی از دانشگاه مهندسی نیروی هوایی در ایالت شانشی چین تحقیقی درباره فناوری جدید خود را در Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics منتشر کرده اند.

طبق یافته های موجود، فناوری جدید می تواند نشانه های یک جت جنگنده رادارگریز را افزایش دهد.

محققان توضیح داده اند سیستم راداری جدید می تواند یک جت جنگنده با تنظیمات F-۲۲ را با یک جت معمولی با RCS ۶ مترمربع را به یک اندازه ردیابی کند. به عبارت دیگر نشانه های راداری F-۲۲ به اندازه۶۰ هزار بار افزایش می یابد که این امر نشان دهنده تمایزی بزرگ در مقایسه با سیستم های راداری معمول است. محققان چینی همچنین مدعی شده اند که می توانند این جت رادارگریز را در یک منطقه جنگی وسیع در حدود ۲۴۳۰۰ مایل مربع ردیابی کنند. علاوه بر آن تیم پژوهشگران به طور موفقیت آمیز موقعیت F-۲۲ را با دقت بالایی مشخص کرده اند.

حاشیه اشتباره رادار هنگام ردیابی جنگنده کمتر از ۶۵ فوت است. این داده ها برای هدایت جنگنده های رهگیر یا موشک های پدافند هوایی کافی است و مزیت رادارگریزی F-۲۲ را از بین می برد.

سیستم دفاع چین هم اکنون از رادارهای مختلفی برای ردیابی چنین هواپیماهایی استفاده می کند. فناوری جدید نیز در راستای ارتقای همین قابلیت ها توسعه یافته است. فناوری مذکور از چند رادار برای اسکن از زوایای مختلف استفاده می کند و با یک طرح اولیه به نام برنامه ریزی هوشمند منابع ترکیب می کند.

سیستم برنامه ریزی به طور فعال منابع را به سمت بخشی از جت رادارگریز هدایت می کند که بیش از بقیه بخش ها در معرض ردیابی است و در نتیجه دقت تشخیص سیستم نیز بیشتر می شود.

محققان مدعی هستند این سیستم فقط نیازمند ۳ رادار است که می توان آنها را روی زمین، جزیره، کشتی یا حتی هواپیما قرار داد.