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۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۱۵

فوتسال قهرمانی آسیا - تایلند

قرقیزستان از شکست برابر تاجیکستان گریخت

قرقیزستان از شکست برابر تاجیکستان گریخت

تیم ملی فوتسال تاجیکستان در دومین دیدار خود در جام ملت های آسیا برابر قرقیزستان به تساوی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۲۴ فوتسال آسیا امروز شنبه ادامه پیدا کرد و در نخستین دیدار تیم فوتسال قرقیزستان که در بازی اول موفق شده بود بزرگترین شگفتی بازی‌ها را رقم بزند و ژاپن را شکست دهد از ساعت ۱۰:۳۰ به مصاف تاجیکستان رفت که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی ۲ به ۲ به پایان رسید.

در این بازی تاجیکستان ابتدا با ۲ گل از حریف خود پیش افتاد اما در نیمه دوم قرقیزستان موفق شد یکی از گل‌ها را جبران کند و در آخرین ثانیه‌های بازی هم با ثبت یک گل دیگر، بازی را به تساوی کشاند و از شکست گریخت.

در دیگر دیدار این گروه هم ژاپن از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران به مصاف کره جنوبی خواهد رفت.

در این گروه تاجیکستان و قرقیزستان با ۴ امتیاز در رده اول و دوم قرار دارند و ژاپن و کره جنوبی هم بدون امتیاز در رده سوم و چهارم هستند.

در گروه D هم تیم فوتسال افغانستان که در دیدار نخست برابر ایران عملکرد خوبی داشت و علی رغم شکست ۳ بر یک توانسته بود تحسین کارشناسان و هواداران را برانگیزد از ساعت ۱۲:۳۰ با کویت دیدار خواهد کرد.

از ساعت ۱۷:۳۰ هم تیم ملی فوتسال کشورمان با هدایت وحید شمسایی رو در روی بحرین قرار خواهد گرفت. بحرین در دیدار نخست خود با نتیجه ۲ بر یک برابر کویت تن به شکست داده بود.

در صورتی که تیم ملی ایران در این دیدار بتواند ۳ امتیاز بازی را کسب کند و در سوی دیگر هم افغانستان برابر کویت امتیاز از دست بدهد صعود شاگردان شمسایی به مرحله یک چهارم نهایی قطعی خواهد شد.

برنامه دیدارهای امروز به شرح زیر است:

* قرقیزستان ۲ - تاجیکستان ۲
* افغانستان - کویت، ساعت ۱۲:۳۰
* کره جنوبی - ژاپن، ساعت ۱۴:۳۰
* بحرین - ایران، ساعت ۱۷:۳۰

کد مطلب 6083217

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