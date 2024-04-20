قرقیزستان از شکست برابر تاجیکستان گریخت

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۲۴ فوتسال آسیا امروز شنبه ادامه پیدا کرد و در نخستین دیدار تیم فوتسال قرقیزستان که در بازی اول موفق شده بود بزرگترین شگفتی بازی‌ها را رقم بزند و ژاپن را شکست دهد از ساعت ۱۰:۳۰ به مصاف تاجیکستان رفت که این دیدار در پایان با نتیجه تساوی ۲ به ۲ به پایان رسید.

در این بازی تاجیکستان ابتدا با ۲ گل از حریف خود پیش افتاد اما در نیمه دوم قرقیزستان موفق شد یکی از گل‌ها را جبران کند و در آخرین ثانیه‌های بازی هم با ثبت یک گل دیگر، بازی را به تساوی کشاند و از شکست گریخت.

در دیگر دیدار این گروه هم ژاپن از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران به مصاف کره جنوبی خواهد رفت.

در این گروه تاجیکستان و قرقیزستان با ۴ امتیاز در رده اول و دوم قرار دارند و ژاپن و کره جنوبی هم بدون امتیاز در رده سوم و چهارم هستند.

در گروه D هم تیم فوتسال افغانستان که در دیدار نخست برابر ایران عملکرد خوبی داشت و علی رغم شکست ۳ بر یک توانسته بود تحسین کارشناسان و هواداران را برانگیزد از ساعت ۱۲:۳۰ با کویت دیدار خواهد کرد.

از ساعت ۱۷:۳۰ هم تیم ملی فوتسال کشورمان با هدایت وحید شمسایی رو در روی بحرین قرار خواهد گرفت. بحرین در دیدار نخست خود با نتیجه ۲ بر یک برابر کویت تن به شکست داده بود.

در صورتی که تیم ملی ایران در این دیدار بتواند ۳ امتیاز بازی را کسب کند و در سوی دیگر هم افغانستان برابر کویت امتیاز از دست بدهد صعود شاگردان شمسایی به مرحله یک چهارم نهایی قطعی خواهد شد.

برنامه دیدارهای امروز به شرح زیر است:

* قرقیزستان ۲ - تاجیکستان ۲

* افغانستان - کویت، ساعت ۱۲:۳۰

* کره جنوبی - ژاپن، ساعت ۱۴:۳۰

* بحرین - ایران، ساعت ۱۷:۳۰