به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه سینماشهر، فروش گیشه سینمای ایران در اولین ماه از سال ۱۴۰۳ اعلام شد که فروش این ماه به بیش از ۱۴۶ میلیارد و ۸۵۱ میلیون تومان رسید.

سه‌شنبه هفتم فروردین با فروش بیش از ۹ میلیارد و ۵۲۶ میلیون تومان، پرفروش‌ترین روز و سه‌شنبه ۲۸ فروردین با ۱۸۱ هزار و ۲۱۱ نفر پرمخاطب‌ترین روز نخستین ماه از سال جدید محسوب می‌شوند.

فیلم‌های سینمایی «تمساح خونی» با فروش بیش از ۸۸ میلیارد و ۸۵۱ میلیون تومان، «بی‌بدن» با فروش بیش از ۲۴ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان، «سال گربه» با فروش بیش از بیش از ۱۸ میلیارد و چهار میلیون تومان، «آپاراتچی» با فروش بیش از ۳ میلیارد و ۸۶۸ میلیون تومان و «نوروز» با فروش بیش از ۲ میلیارد و ۷۱۹ میلیون تومان رتبه‌های اول تا پنجم جدول فروش فروردین ۱۴۰۳ را به خود اختصاص دادند.

همچنین فیلم‌های «ایلیا جستجوی قهرمان» با فروش بیش از ۲ میلیارد و ۷۱۵ میلیون تومان، «آسمان غرب» با فروش بیش از ۲ میلیارد و ۵۴۸ میلیون تومان، «پرویزخان» با فروش بیش از ۲ میلیارد و ۲۷۱ میلیون تومان، «روشن» با فروش بیش از ۱۷۱ میلیون تومان و «مسافری از گانورا» با فروش بیش از ۴۰ میلیون تومان در رتبه‌های ششم تا دهم جدول فروش فروردین ماه قرار گرفتند.