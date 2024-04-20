رونمایی از تیزر سریال «هیس، هیچی نیس!»/ خواننده تیتراژ معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، سریال نمایشی «هیس، هیچی نیس!» به تهیه‌کنندگی حمیدرضا عطارد و کارگردانی حسین حقانی با نگاهی طنز به رویدادهای تاریخی جهان ساخته شده است و اثری اقتباسی است که از امروز اول اردیبهشت ماه از شبکه دو سیما پخش می شود و همچنین بازپخش آن نیز از شبکه امید روی آنتن می رود.

این مجموعه شنبه، یکشنبه و دوشنبه حوالی ساعت ۱۸ از شبکه دو سیما و چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه حوالی ساعت ۲۱ از شبکه امید روانه آنتن می‌شود.

همزمان با پخش، تیزر این مجموعه نیز رونمایی شده است که ساخت آن بر عهده سیدعلی نوروزیان بوده است.

برای این مجموعه تیتراژی هم طراحی شده که مجید امیری بازیگر این مجموعه که صداپیشگی شخصیت روباه را هم بر عهده دارد خواننده تیتراژ و معین ادیم آهنگساز آن است و ترانه تیتراژ هم بر عهده مهناز رودساز نویسنده مجموعه بوده است.

این مجموعه نخستین محصول مرکز تولیدات نوجوان سوره است که توسط سازمان سینمایی سوره برای مخاطب نوجوان تولید شده است.

در «هیس، هیچی نیس!» از بازیگران تئاتری بهره گرفته شده است که ۱۵ بازیگر اصلی و ۲۰ بازیگر فرعی را شامل می شوند.

مجید امیری، علی فرحناک، حمید لاجوردی، ماشاالله کوهستانی، مهدی برقعی، مجید بخششیان، محمد حاج بابایی، مهناز رودساز، مهدی ملاک و جواد پیروزی از جمله این بازیگران هستند.

همچنین زینب یزدانی سرپرست پژوهشگران، مجید بخششیان سرپرست نویسندگان و مهناز رودساز نویسنده فیلمنامه این مجموعه هستند که فصل نخست آن در ٢۶ قسمت به نگارش درآمده است.

سازمان سینمایی سوره، مرکز تولیدات نوجوان را با هدف تمرکز بر مخاطبان کودک و نوجوان و به عنوان یکی از بازوهای تولید آثار هنری خود تأسیس کرده است.