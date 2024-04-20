به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب،، منابع صهیونیست با اشاره به ضربه های کوبنده رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان به اشغالگران در شمال فلسطین به فرسوده شدن ارتش این رژیم در برابر رزمندگان حزب الله اذعان کردند.

شارون روفا عوفر عضو سابق کنست رژیم صهیونیستی گفت: نیروهای رضوان حزب الله با ضربات مهلک خود، اسرائیل را فرسوده کرده اند.

وی افزود: ما شمال را از دست داده ایم و دهها هزار نفر بیش از نصف سال است که آواره شده اند.

در بیانیه حزب الله لبنان اعلام شد: زیانهایی که حزب الله به ما وارد کرده است ۶ برابر بیشتر از جنگ با لبنان (جنگ ۳۳ روزه) است.

گفتنی است که با شروع عملیات «طوفان الاقصی» از سوی گروه‌های مقاومت فلسطین، جنبش حزب‌الله لبنان در جهت سرگرم کردن نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین و کاهش فشار بر مقاومت در غزه، اقدام به انجام عملیات‌های روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین کرده است.

در همین ارتباط، رسانه‌های صهیونیستی نیز بارها اذعان کرده‌اند که حزب‌الله در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان دست برتر را دارد و ارتش اسرائیل در این منطقه به دام افتاده است.