به گزارش خبرنگار مهر، رضامراد صحرایی در جمع خیرین مدرسه ساز سازمان نوسازی مدارس گفت: امید در ادبیات دینی ما از یک سو و از در ادبیات سیاسی ما از سوی دیگر چهره ویژه‌ای دارد؛ در روایات دینی و قرآنی ما هم به این موضوع اشاره شده است که به آنچه امیدش را نداریم امیدوارتر باشیم. زیرا حکمت‌های خداوند در روایات دینی و قرآنی حاوی همین نکته و اهمیت امیدواری در مسیر آینده است.

صحرایی چرخه آرمان خواهی، امید و عقلانیت را برای پیشرفت در آینده ضروری دانست و گفت: پیشرفت کشور با موتور آرمان خواهی، با سوخت امید و فرمان تعقل حرکت می‌کند. در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که منشور حرکت نظام جمهوری اسلامی در ۴۰ سال دوم خود است جایگاه علم و امید بسیار برجسته است و هیچیک از این دو بدون دیگری نمی‌تواند مثمر ثمر باشد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه علم در دست کسانی موفق و مفید خواهد بود که امید و ایمان داشته باشند؛ گفت: اینکه دشمنان جمهوری اسلامی و ایران در یک جنگ ترکیبی وسیع به دنبال گسترش حس ناامیدی و یأس هستند دلیلی بر اهمیت امیدآفرینی است و آن چیزی که نسل جدید را مأیوس و ناامید می‌کند دیدن پیشرفت‌ها و لمس دستاوردهاست.

صحرایی با اشاره به دستاورد محققان و اندیشمندانی همچون مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی گفت: وقتی دانش آموزان سمپادی که ۲ درصد دانش آموزان کشور هستند؛ با تیزهوشی بر روی عرشه کشتی در سواحل جنوب، قدرت کشور را درک می‌کنند امید در دل آنها خاموش نشدنی می‌شود؛ یا دانش آموزانی که به یک شرکت دانش بنیان مراجعه می‌کنند و نتایج و پیشرفت‌های علمی آنان را می‌بینند امید در دل آنها جوانه می‌زند.

وی با تاکید بر اینکه ما در جنگی پیوسته با استکبار قرار داریم؛ گفت: تهاجم فرهنگی و تهاجم هشت ساله جنگ تحمیلی که علیه کشور ما صورت گرفت؛ هر کشوری را از پا در می‌آورد اما ایران عزیز ما علی رغم مشکلات روی پای خود ایستاده است. دلیل این ایستادگی امید، ایمان، پایمردی و هویت ملی غرورآفرین ماست. کار اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت و تمام گروه‌ها هم حمایت از پیشرفت کشور است.

صحرایی با بیان اینکه مدرسه مزرعه آینده است؛ گفت: بذری که دیروز در مدرسه کاشته شده امروز به عالمان و متخصصان فناوری‌های نوین تبدیل شده است. بذری که امروز کاشته می‌شود به مراتب پربارتر و پرثمرتر از بذر دیروز است. خلاقیت در کودکی توسط معلم و در چهاردیواری کلاس رشد می‌کند. نسل جدید و مدارس امروز کشورمان هم به همه ما نشان داده است که منبع قدرت امروز ما هستند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این نگاه که مدرسه قوی تضمین کننده آینده ایران قوی است نگاه مطمئن ماست؛ گفت: ایران قوی با اقتصاد قوی، با فرهنگ و علم قوی شکل می‌گیرد. از این نظر کار کسانی که مدرسه می‌سازند یا مدرسه‌ای را اداره می‌کنند یا مدارس را یاری می‌کنند نقش بسیار زیادی در ساختن آینده باشکوه ایرانی دارند.