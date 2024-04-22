لزوم استفاده از ظرفیت هنر در برگزاری کنگره ۸۰۰۰ شهید گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی در نشست هماهنگی ستاد برگزاری دومین کنگره ملی ۸۰۰۰ شهید گیلان که با حضور امیر حسین قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور برگزار شد، اظهار کرد: درخت تنومند انقلاب اسلامی با خون شهدا آبیاری شده است.

وی با بیان اینکه برگزاری این کنگره‌ها در چله دوم انقلاب ظرفیت مؤثری برای رو به رو شدن نسل نو با واقعیات فرهنگ رشادت و شهادت است، افزود: این ظرفیت مؤثر باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس ستاد کنگره ۸ هزار شهید گیلان ادامه داد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید از ظرفیت هنر در تهیه برنامه‌های اجرایی کنگره ۸۰۰۰ شهید استان به شکل مطلوب استفاده شود.

وی اضافه کرد: برگزاری کنگره هشت هزار شهید گیلان در دوره گذشته الگویی برای دیگر استان‌ها شد و حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رنگ و بوی دیگری به آن مراسم بخشید.

عباسی تصریح کرد: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به دلیل مشغله زیاد قصد حضور در این کنگره را نداشت، ولی بعد از دعوت مادر شهدای گیلانی از ایشان، شهید سلیمانی در آن کنگره شرکت و سخنرانی کردند.

استاندار گیلان گفت: باید تلاش کرد تا کنگره ۸ هزار شهید گیلان در سال آینده و با بهترین کیفیت برگزار شود لذا برای انجام این امر با به مانند همیشه در انجام امور به شهدا و امام شهدا متوسل شویم.



