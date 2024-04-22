آغاز به کار آزمایشی «سینما دانش» شهرستان قوچان 

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واعظ شامگاه دوشنبه در حاشیه اکران فیلم آسمان غرب بهعنوان اولین اکران آزمایشی سینما دانش قوچان اظهار کرد: سینما دانش قوچان که متعلق به اداره آموزشوپرورش این شهر است از دهه ۶۰ تأسیس شد و به علت برخی مشکلات در دهه ۷۰ تعطیل شد.
سرپرست آموزشوپرورش قوچان با اشاره به اینکه این سینما با مشارکت بخش خصوصی در دهه ۹۰ آغاز به کار مجدد کرد اما شیوع ویروس کرونا دوباره این سینما را به تعطیلی کشاند، تصریح کرد: متأسفانه وجود برخی مشکلات پس از کرونا و نبود همتی در جهت بازگشایی مجدد این سینما به سمتی کشاند تا بیشازپیش مستهلکشده و منابع مالی و بیتالمال هدر رود.
وی با تأکید بر اینکه نیاز شهروندان به این مکان تفریحی فرهنگی بهویژه قشر نوجوان و جوان اهمیت راهاندازی این مجموعه را با قید فوریت دوچندان کرد، افزود: در این راستا برای مدت آزمایشی یکماهه تفاهمنامهای با ستاد اکرانهای مردمی عمار بسته شد تا بتوان بر اساس حضور مردم در این بازه زمانی به سمت جذب اعتبار از طریق خیرین و نهادهای مرتبط برویم و سینمایی درخور شأن آمادهسازی کنیم.
واعظ بابیان اینکه بهسازی و تعمیر سینما برای صندلی، پرده، صوت و … حدود ۴.۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، ادامه داد: امشب اکران آزمایشی فیلم آسمان غرب بهعنوان اولین اکران برای بسیج دانشجویی برگزار و در روزهای آتی نیز برای دیگر اقشار جامعه اکران خواهد شد.
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