به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره فیلم کن فیلم‌های بین‌المللی دیگری را به بخش‌های مختلف این دوره اضافه کرد که انیمیشن میشل آزاناویسیوس با عنوان «گرانبهاترین محموله‌ها»، فیلم «دانه انجیر مقدس» محمد رسول‌اف و «لولا» اولیور استون از جمله آنها هستند.

«گران‌بهاترین محموله‌ها» از رمان پرفروش ژان کلود گرومبرگ به همین نام اقتباس شده و داستانش در طول جنگ جهانی دوم اتفاق می‌افتد. این اولین انیمیشنی خواهد بود که در بیش از یک دهه گذشته - پس از «والس با بشیر» آری فولمن در سال ۲۰۰۸ - وارد بخش رقابتی کن شده است.

آزاناویسیوس فیلمنامه را با گرومبرگ نوشته و الکساندر دسپلات آهنگساز برنده اسکار موسیقی فیلم را ساخته است. صداپیشگی این انیمیشن را بازیگر مشهور فرانسوی ژان لویی ترینتینان، گریگوری گدبوآ و دومینیک بلان بر عهده دارند.

آزاناویسیوس از اعضای ثابت کن است و در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ برای اولین بار «هنرمند» و «تغییرپذیر» را در بخش رقابتی داشت و «کوپه» هم فیلم افتتاحیه سال ۲۰۲۲ بود.

«دانه انجیر مقدس» جدیدترین فیلم محمد رسول‌اف هم به بخش رقابتی افزوده شد. وی پیش از این با فیلم‌های «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» و «لرد» (با عنوان خارجی «مرد صداقت») در بخش نوعی نگاه کن حضور داشت.

امانوئل پارپو رومانیایی با فیلم «سه مایل تا پایان دنیا» برای اولین بار وارد بخش مسابقه می‌شود.

در بخش کن پرمیر «ماریا» ساخته جسیکا پالود درباره زندگی تراژیک ماریا اشنایدر بازیگر «آخرین تانگو در پاریس» ساخته برناردو برتولوچی با بازی آناماریا وارتولومی و مت دیلون و فیلم گائل مورل با عنوان «زندگی کن، بمیر، دوباره متولد شو» افزوده شده است.

در بخش نمایش ویژه «یک فیلم ناتمام» لو یه فیلمساز چینی درباره همه‌گیری، «عاشقان سینما» آرنو دپلشن با بازی متیو آمالریک، «لولا» الیور استون، درباره رییس جمهور برزیل و «زننده» تودور جیورجیو دیگر فیلم‌های افزوده شده به کن امسال هستند.

«کنت مونت کریستو» ساخته الکساندر دلا پاتلیر و متیو دلاپورته با بازی پیر نینی به بخش خارج از رقابت اضافه شد.

اولین فیلم کارگردانی سلین سالت با نام «نیکی» فیلمی بیوگرافی از نیکی دو سن فال هنرمند فرانسوی-آمریکایی، «وقتی نور می‌شکند» رونار رونارسون و «جریان» جینتس زیلبالودیس هم به بخش نوعی نگاه افزوده شده‌اند.