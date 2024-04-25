حمیده ایرانمنش در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تیم ملی تنیس روی میز بانوان با دو بازیکن در آخرین رقابت های گزینشی المپیک برای کسب سهمیه انفرادی شرکت می کند، گفت: برای ندا شهسواری و مهشید اشتری که دو بازیکن اعزامی به این مسابقات هستند طی یک ماه گذشته به صورت انفرادی برنامه های تمرینی داشتیم اما این برنامه ها از روز گذشته به صورت تیمی و در قالب اردو آغاز شد.

وی با اشاره به حضور متوالی شهسواری و اشتری در مسابقات مختلف طی یک ماه گذشته خاطرنشان کرد: اشتری در مسابقات لبنان ، آلمان و چک و لیگ عربستان شرکت داشت. شهسواری هم در لیگ ترکیه و عربستان و همچنین مسابقات چک حاضر شد. بنابراین فرصتی برای تشکیل اردو نبود اگرچه پیگیر تمرینات آنها به صورت انفرادی بودیم. از ابتدای اردیبهشت اما این دو بازیکن در ایران هستند. به همین دلیل از روز گذشته اردو را آغاز کردیم و تا زمان اعزام پیگیر آن خواهیم بود.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان در مورد روند تمرینات یادآور شد: به واسطه برنامه های انفرادی و حضوری که شهسواری و اشتری در مسابقات مختلف داشتند، آنها خیلی از آمادگی دور نیستند اما باید برنامه های آماده سازی را به گونه ای دنبال کنیم که زمان اعزام به ازبکستان و آغاز رقابت های انتخابی، اوج آمادگی لازم حاصل شده باشد.

ایرانمنش از وضعیت کلی ملی پوشان تنیس روی میز ابراز رضایت کرد و ادامه داد: آمادگی کلی آنها خوب است، فرصت پیش رو برای رسیدن به اوج آمادگی هم کافی است. به واسطه حضور اخیری که شهسواری و اشتری در مسابقات داشتند و ارزیابی عملکردشان، اشراف بیشتری هم روی نقاط ضعف و قوت آنها پیدا کرده ایم. بر این اساس طی یک ماه باقی مانده روی تاکتیک بازیکنان کار می کنیم.

وی در مورد دیگر بازیکنان شرکت کننده در مسابقات گزینشی المپیک و اینکه بازیکنان کدام کشورها حریفان اصلی ایران به حساب می آیند، گفت: البته هنوز فهرست شرکت کنندگان در رقابت های گزینشی ازبکستان نهایی نشده است اما بر اساس شناختی که از وضعیت دیگر کشورها و بازیکنان شان در کسب داریم، تا حدودی برای مان قابل پیش بینی است که چه بازیکنانی در مسابقات شرکت دارند. در مجموع می توانم بگویم که ازبکستان و قزاقستان حریفان سرسخت ایران در این مسابقات هستند. نمایندگان این کشورها از نظر انفرادی بالاتر از بازیکنان ما هستند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز بانوان با یادآوری اینکه تنها قهرمان مسابقات گزینشی ازبکستان در هر یک از بخش مردان و بانوان صاحب سهمیه المپیک می شود در مورد شانس بازیکنان این تیم برای قهرمانی و دستیابی به این سهمیه گفت: شرایط سخت است، همه می آیند که سهمیه بگیرند اما فقط یک سهمیه توزیع می شود. در این شرایط شانس ایران برای المپیکی شدن ۵۰ به ۵۰ است.

ایرانمنش تاکید کرد: المپیک شاید تنها رویدادی باشد که همه آرزوی حضور در آن را دارند و حتی اگر تجربه آن را داشته باشند، دوست دارند تجربه جدیدی از آن بگیرند. ما هم تلاش و هدف مان این است که برای سومین دوره صاحب سهمیه المپیک شویم. با این امید به ازبکستان می رویم و با همین امید و انگیزه هم تمرینات مان را دنبال می کنیم و رقابت برابر حریفان را برگزار می کنیم.