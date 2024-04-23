کشتار غیرمجاز دام در روستاهای گردشگری معضل جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیضی صبح سه شنبه در دیدار با امام جمعه مشگین شهر اظهار کرد: معضل کشتار غیر مجاز دام در برخی از محورهای مواصلاتی و روستاهای گردشگری منطقه و تعدد پرونده های ارجاعی به مراجع قضایی در این زمینه جدی است.

وی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده دامپزشکی در این راستا ملموس است از امام جمعه مشگین شهر خواست؛ با استفاده از تریبون نمازجمعه در راستای آگاهی دهی به شهروندان و توصیه به مردم در راستای عدم خرید گوشت حاصل از کشتار غیر مجاز دام، دامپزشکی را یاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: رفع معضل کشتار غیر مجاز دام علاوه بر فرهنگسازی نیازمند عزم و اراده جدی، خیزش عمومی و همکاری تمامی دستگاه های مرتبط حوزه سلامت است.

مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل بیان کرد: اگر دامپزشکی به تنهایی در میدان عمل باشد و دیگر دستگاه ها همکاری نکنند کار به جایی نخواهد رسید و راه به جایی نخواهیم برد.

فیضی با تقدیر از امام جمعه و مسئولان ارشد شهرستان در حمایت های بی دریغ از دامپزشکی گفت: در این مسئولیت سنگین همواره خود را نیازمند راهنمایی و دعای خیر شما می دانیم.

در این دیدار امام جمعه شهرستان مشگین شهر نیز با اشاره به اینکه دامپزشکی جایگاه ویژه ای در حوزه سلامت عمومی جامعه دارد، اظهار کرد: دامپزشکی را به عنوان یک مجموعه تلاشگر در تامین بهداشت و سلامت عمومی جامعه می شناسیم

حجت الاسلام رضا باوقار افزود: با توجه به ظرفیت دامپروری مشگین شهر اقدامات دامپزشکی در تامین امنیت غذایی و تضمین سلامت عمومی جامعه اعتماد عمومی را افزایش و احساس امنیت در مردم را بالا برده است.

وی با تاکید بر درک کامل از جایگاه حساس و خطیر مسئولیت به عنوان یک امانت الهی گفت: سفارش می کنم به صورت هدفمند به دنبال ارتقای بیش از پیش سطح خدمات رسانی به مردم باشید و این ویژگی در مدیران دامپزشکی وجود دارد.