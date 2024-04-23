«شهریار حیدری» نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر رئیس‌جمهور به پاکستان، اظهار کرد: پاکستان یکی از کشورهای مهم در همسایگی ایران است و از آنجایی که ایران و پاکستان دارای اشتراکات دینی، فرهنگی و تاریخی زیادی با یکدیگر هستند، سفر رئیس‌جمهور و دیگر مقامات کشورمان به پاکستان، بسیار مهم بوده و منجر به توسعه روابط دو کشور خواهد شد.

وی افزود: سفر رئیس‌جمهور به پاکستان در شرایطی انجام شده که دولت جدید پاکستان به تازگی بر سر کار آمده است و قطعاً یکی از دغدغه‌های جدی ما آن است که دولت جدید پاکستان، اقدام جدی‌تری برای حفظ امنیت مرزها انجام بدهد.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از آنجایی که ما مرزهای طولانی با پاکستان داریم، امنیت این مرزها بسیار مهم است و سفر رئیس‌جمهور به پاکستان تأثیر به سزایی بر تقویت امنیت مرزهای کشورمان خواهد داشت.

نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: علاوه بر ضرورت توجه به مسائل امنیتی، قطعاً سفر رئیس‌جمهور به پاکستان برای تقویت روابط دو کشور در حوزه مسائل اقتصادی نیز دارای اهمیت است و لازم است موانع تجاری روابط ایران و پاکستان رفع شوند.