جورچین صنعت گاز برای ادامه مسیر پرافتخار گاز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نوشادی مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با اشاره به دستاوردهای شرکت ملی گاز ایران در دوره تحریم، گفت: سال ۱۳۸۹ بانک مرکزی، شرکتی ملی گاز و شرکت ملی نفت تحریم شدند؛ ظرفیت تولید، پالایش، انتقال و توزیع گاز، ۴۰۰ میلیون مترمکعب بود و امروز پس از یک دوره تحریم ۱۵ ساله، میزان ظرفیت تولید، به ۸۷۵ میلیون مترمکعب رسیده است و پالایش، انتقال و توزیع این زنجیره از ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب بالاتر است. پیچیدهترین تکنولوژی با انتقال تکنولوژی از ساخت توربین و کمپرسور از سوی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به عنوان بازوی اجرای شرکت ملی گاز ایران، صورتگرفته است.
نوشادی در ادامه با اشاره به لزوم سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی و بخشهای مختلف صنعت، افزود: جورچین صنعت گاز برای ادامه این مسیر پر افتخار، برای گسترش سطح مشارکتهای مردمی و پاسخگویی به رشد فزاینده مصرف چه در مسیر توسعه و چه تولید انرژی و محصول و چه مصرف خانگی و تجاری، نیاز دارد که یک همافزایی گستردهای را انجام دهد. در استراتژی جدید شرکت ملی گاز ایران، برای مدیریت اوج مصرف که متأسفانه آسیبش نخست به تولید وارد میشود، تصمیم گرفتیم که وارد حوزه جذب سرمایهگذاری بشویم و پروژههای ذخیرهسازی گاز، مگاپروژه هوشمندسازی مصرف گاز و بهینهسازی مصرف انرژی در ایستگاههای تقویت فشار را خدمت شما معرفی کنیم.
در ادامه این نشست علیرضا بیات مدیر سرمایهگذاری و کسبوکار شرکت ملی گاز ایران نیز با تأکید بر اهمیت صنعت گاز در امر تولید، گفت: سرمایهگذاری در تمام حوزهها یکی از اصول اصلی توسعه در هر صنعتی است و صنعت گاز در کشور ما جریان خونی است که در رگها و شریان اقتصادی جریان دارد و توسعه این صنعت بی شک به توسعه در دیگر بخشهای تولید همچون صنایع فولادی و پتروشیمی و دیگر بخشهای صنعتی میانجامد.
در ادامه این نشست پروژههای ذخیرهسازی مخزن نمکی نصرآباد کاشان، میدان هیدروکربنی شوریجه مشهد، مگاپروژه هوشمندسازی مصرف گاز و پروژه بهینهسازی مصرف گاز در ایستگاههای تقویت فشار گاز جهت سرمایهگذاری به نمایندگان شرکتهای فولادی کشور معرفی شدند.
گفتنی است، نمایندگان شرکتهای فولادی همچون شرکت ایمیدرو، گلگهر، توسعه آن و فولاد، جهان فولاد، فولاد مبارکه، گهر زمین، آهن و فولاد ارفع، ذوبآهن اصفهان، فولاد خوزستان، فولاد ایران و فولاد سیرجان در این نشست به ارائه پرسشهایی در خصوص این پروژههای به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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