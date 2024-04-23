به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله «سید ابراهیم رئیسی» رئیسجمهور کشورمان که برای انجام سفر رسمی دو روزه در پاکستان به سر میبَرد، در نخستین برنامه از دومین روز سفر خود به شهر بزرگ و تاریخی لاهور در ایالت پنجاب سفر کرد و در مجموعه تاریخی و فرهنگی «قلعه شاهی» واقع در این شهر که مجموعهای از بناهای ملی، مذهبی و فرهنگی را شامل میشود، حضور یافت.
رئیسجمهور کشورمان با همراهی سر وزیر و جمعی از مقامات محلی و با استقبال یگان تشریفات بر سر مزار مرحوم «محمد اقبال» معروف به «لاهوری» حضور یافت و ضمن ادای احترام با اهدای تاج گل، برای ایشان فاتحه قرائت کرد و دفتر یادبود این مجموعه را نیز امضا کرد.
آرامگاه اقبال لاهوری شاعر، فیلسوف و سیاستمدار پاکستانی یکی از بناهای ملی و فرهنگی مجموعه قلعه شاهی است. اقبال لاهوری در ایران بیشتر با اشعارش به زبان فارسی شناخته میشود. فلسفه، سبک شعر و زندگی اقبال لاهوری بیشتر بر مبنای عشق به دین، قرآن و محبت پیغمبر اسلام (ص) قرار گرفته است.
اقبال در سال ۱۸۷۷ در شهر سایلکوت ایالت پنجاب متولد شد. وی پس از پایان تحصیلات دانشگاهی به تدریس اشتغال یافت و در سال ۱۹۲۷ به اصرار دوستان و نزدیکان اولین حضور جدیاش را در صحنه سیاست با حضور در مجلس شورای ایالتی تجربه کرد و در سال ۱۹۳۰ به ریاست حزب «مسلم لیگ» منصوب شد.
اقبال در زمانی که پاکستان جز شبهقاره هند بود، بهعنوان یکی از اولین افرادی که خواهان استقلال پاکستان بود، مورد توجه قرار گرفت و بهعنوان رهبر مسلمانان هند، در حالی که با «محمدعلی جناح» نیز همکاری داشت، در راه تحقق این ایده تلاش کرد.
اقبال لاهوری نهایتاً در سال ۱۹۳۸ در اثر شدت یافتن بیماری در سن ۶۶ سالگی از دنیا رفت و پیکرش در جوار «مسجد پادشاهی لاهور» به خاک سپرده شد.
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