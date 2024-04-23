۱۶۰ کیلومتر از رودخانه های مازندران لایروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داودیان ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از رشد چهار برابری لایروبی رودخانه‌ها و نهرهای استان در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: پارسال با برنامه‌ریزی مناسب برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتباری، تجهیزاتی و قانونی نزدیک به ۱۶۰ کیلومتر از رودخانه‌ها و نهرهای مهم استان لایروبی شد که نقش زیادی در کاهش خسارات ناشی از طغیان رودخانه‌ها داشت.

داوودیان اظهار کرد: مجموع لایروبی انجام شده رودخانه‌های مازندران در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۴ کیلومتر بود که این رقم در سال گذشته با رشد نزدیک به چهار برابری به ۱۵۷ کیلومتر رسید. وی افزود: لایروبی نهرها و رودخانه‌های سردآبرود در شهرستان چالوس، نیرنگ، خیره‌سر و کورکورسر نوشهر، کاری‌رود، خان‌رود، کریم‌رود، بولک‌رود، بابلرود، خوشرود و محدوده روستاهای درویش‌خاک، آکتیچ، شهیدآباد و علمدار بابل، روستاهای پیل، نسن و بخش بلده شهرستان نور، کیکاووس‌رود، جوله‌رود، کلاک‌رود و سید رود فریدونکنار، محدوده زیروان، زردوال، پاسند و زردوال بهشهر، محدوده لمراسک و تیرتاش گلوگاه، کچپ‌رود، گرمرود، جمشیدرود و کاری‌رود آمل طی سال گذشته انجام شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح‌های لایروبی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی از محل اعتبارات عمومی، تهاتر مصالح رودخانه‌ای و همچنین منابع داخلی شرکت، بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه شد.

داوودیان گفت: لایروبی رودخانه‌ها به عنوان یکی از اقدامات اولویت‌دار شرکت آب منطقه‌ای در سال جاری نیز با در نظر گرفتن اولویت نقاط حادثه‌خیز ادامه دارد و تلاش می‌شود که سرعت و روند اجرای این نقاط افزایش یابد.