به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با سردار عباسعلی محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ و جمعی از فرماندهان انتظامی تهران بزرگ ضمن تقدیر از مجموعه انتظامی تهران بزرگ در کسب توفیقات قابل توجه در حوزههای مختلف از جمله کاهش سرقت اظهار کرد: بدون شک موفقیتهای مجموعه انتظامی تهران بزرگ مرهون مجاهدتهای نیروهای خدوم و تدابیر و برنامهریزیهای فرماندهی بوده و هست.
دستگاه قضا قدردان و در عین حال پشتیبان فراجا در انجام مأموریتهای قانونی خود خواهد بود
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به مجاهدتهای فراجا برای محافظت از امنیت شهروندان در حوزههای گوناگون عنوان کرد: نیروهای فراجا بهواسطه از خودگذشتگیها و ایستادگی خود در مقابل مخلان نظم و امنیت، قانونشکنان و متجاسرین همواره مورد احترام آحاد مردم بوده و هستند و دستگاه قضا نیز قدردان و در عین حال پشتیبان فراجا در انجام مأموریتهای قانونی، خواهد بود.
گستردگی و تنوع مأموریتهای فراجا
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به گستردگی و تنوع مأموریتهای فراجا خاطرنشان کرد: بدون شک هیچ دستگاهی در ساز و کاری اداری کشور وجود ندارد که به اندازه فراجا دارای تنوع مأموریتی و وظیفه در مناسبتها و حوزههای گوناگون باشد و همین امر دلالت بر سختی کار این مجموعه دارد که وجود شهدای گرانقدر و والامقام در این مجموعه خود گواهی بر این ادعا است.
القاصی در ادامه نقش مهم و اثرگذار فراجا در تأمین امنیت جامعه در ساحتهای مختلف را مورد اشاره قرار داد و در عین حال امنیت را نعمتی دانست که نبود آن جامعه را به هرج و مرج میکشاند.
فراجا با توجه به نوع و جنس مأموریتهای خود بیشترین ارتباط را با دستگاه قضا دارد
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه فراجا با توجه به نوع و جنس مأموریتهای خود بیشترین ارتباط را با دستگاه قضا دارد، عنوان کرد: بدون شک یکی از پایههای اساسی و بنیادین بسیاری از پروندههای قضائی پلیس است و اگر همراهی و تعامل فراجا با دستگاه قضا نباشد چه بسا کشف حقیقت و اجرای عدالت در بسیاری از پروندهها مقدور نباشد.
پلیس نظام مقدس جمهوری اسلامی هم مقتدر و هم در عین حال مظلوم است
وی حضور سردار رادان در رأس فراجا را، نقطه قوت این مجموعه دانست و گفت: پلیس نظام مقدس جمهوری اسلامی هم مقتدر و هم در عین حال مظلوم است؛ مقتدر است چرا که با صلابت و اقتدار به وظایف قانونی خود عمل میکند و مظلوم است از این جهت که به نوعی با کمترین امکانات و نیازمندیها، کمکاری سایر دستگاهها را در برخی از حوزهها به دوش میکشد.
بهدلیل کمکاری یا اهمال احتمالی دستگاهها در حوزه آسیبهای اجتماعی نباید از فراجا انتظار ترک فعل داشت
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود به نقشآفرینی فراجا در امر آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و عنوان کرد: در حوزه ساماندهی آسیبهای اجتماعی دستگاههای مختلفی دارای نقش و مأموریت هستند و یکی از این دستگاهها فراجا است؛ اما باید توجه داشت که کمکاری یا اهمال احتمالی دستگاهها و سازمانها در هر حوزهای دلیلی بر ترک فعل سایر دستگاهها نمیشود؛ بنابراین در خصوص مقوله آسیبهای اجتماعی اگر چنانچه کمکاری و یا اهمالی از سوی سایر دستگاهها صورت گرفت نمیتوان گفت که فراجا نیز نباید به وظایف قانونی خود عمل کند.
واکاوی در برخی از هجمهها علیه اقدامات فراجا در حوزه ناهنجاریهای اجتماعی
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: بعضاً اشخاصی فراجا را در عمل به وظایف خود در حوزه آسیبهای اجتماعی مورد هجمه قرار میدهند که پیشتر خود در حوزه فرهنگ جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی دارای مسئولیت و مأموریت بودند و افزایش ناهنجاریها در برخی از حوزهها محصول عملکرد ضعیف آنها میباشد.
کمکاری و اهمال دستگاههای مسئول در خصوص ناهنجاریهای اجتماعی قابل پذیرش نیست
وی با تاکید بر این گزاره که کمکاری و اهمال دستگاههای مسئول در خصوص ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، گفت: همانطور که ریاست محترم قوه قضائیه در نشست اخیر شورایعالی قوه قضائیه اشاره داشتند، دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی بررسی کرده که کدام یک از دستگاهها در این حوزه به وظایف خود عمل کردهاند و کدامیک از دستگاهها به وظایف خود عمل نکرده و یا کم عمل کردهاند؛ لذا این آمادگی وجود دارد که علل کمکاری یا ترک وظایف دستگاهها در این حوزه بررسی شود و اقدامات مقتضی صورت گیرد.
هیچ دستگاهی نمیتواند ادعا کند که در انجام وظایف خود بدون اشکال و عیب است
القاصی در ادامه عنوان کرد: بدون شک هیچ دستگاهی نمیتواند ادعا کند که در انجام وظایف خود بدون اشکال و عیب است و طبیعی است که با توجه به گستردگی مأموریتهای فراجا بعضاً در انجام وظایف خود در تشخیص مصادیق دچار اشکال و یا خطا شود، اما باید توجه داشت که بهدلیل احتمال بروز اشکال در انجام وظایف، نباید انتظار داشت که دستگاه و سازمان دارای مسئولیت و وظیفه، ترک مسئولیت نماید؛ بلکه باید به آن دستگاه در جهت اصلاح و بهبود عملکردش مساعدت شود.
فرماندهی فراجا همواره قانونمداری را ملاک عمل و اقدامات خود عمل میدهد
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه فرماندهی فراجا همواره قانونمداری را ملاک عمل و اقدامات خود قرار میدهد، اظهار کرد: اگر چنانچه خدای ناکرده ماموری در صحنه دچار خطا گردید، بدون شک اولین مدعی برای پیگیری و برخورد با شخص خاطی مجموعه فراجا است.
وی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: دادستانهای استان تهران موظف هستند در این حوزه بر اساس قوانین و مقررات به وظایف خود عمل نمایند و این موضوع قطعاً در نشست آتی فصلی شورای برنامه ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران مورد تاکید قرار خواهد گرفت.
کاهش ۱۸ درصدی سرقت در سال ۱۴۰۳
سردار عباسعلی محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: خوشبختانه با اقدامات و تلاشهای صورتگرفته در سال گذشته سرقت ۱۲ درصد کاهش داشته و در سال جاری نیز تا این لحظه سرقت ۱۸ درصد کاهش داشته است و در حال حاضر این موضوع در جامعه و میان مردم مشهود است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ضمن اشاره به کاهش ۲۲ درصدی سرقت خودرو و کاهش ۲۰ درصدی سرقت موتورسیکلت عنوان کرد: در حوزه تماسهایی که با ۱۱۰ گرفته میشود، ۲۲ درصد کاهش رخ داده است.
افزایش ۲۰ درصدی کشف مواد مخدر در سال گذشته
وی ضمن اشاره به افزایش ۲۰ درصدی کشف مواد مخدر در سال گذشته بیان کرد: در سال جاری و صرفاً در فروردین ماه کشفیات مواد مخدر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داشته که این توفیق بدون شک با همراهی دستگاه قضائی استان و دادسرای عمومی و انقلاب و دادستان تهران حاصل شده است.
سردار محمدیان در پایان گفت: اگر توفیقی حاصل شده بدون شک بخش اعظمی از آن مدیون سیاست گذاری و تدابیر ابلاغی توسط مدیریت و مسئولان دستگاه قضائی در استان تهران است که بهرغم تحمل تمامی فشارها، سارقان را در زندان نگهداشته و در مراقبتهای بعد از خروج زندانیان نیز در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مساعدت و همکاری صورت گرفت که از همین جهت از مجموعه قضائی تهران تشکر میکنم.
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