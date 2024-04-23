توسعه امکانات پزشکی در استان ایلام استمرار داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اله‌نور کریمی‌تبار در دیدار سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایلام با تبریک فرارسیدن هفته سلامت و تقدیر از زحمات و تلاش‌های پرسنل دانشگاه در ایام نوروز، اظهار داشت: در سال اخیر اتفاقات خوبی در حوزه بهداشت و درمان استان از جمله راه‌اندازی اولین مرکز تخصصی جراحی اطفال استان، اختصاص اولین دستگاه رادیوتراپی درمان سرطان، تحویل یکدستگاه سی تی آنژیو به بیمارستان شهید مصطفی خمینی، راه‌اندازی دستگاه آندوسکوپی کودکان در بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام و ورود اولین دستگاه اسکن هسته‌ای به استان ایلام و … صورت پذیرفت و امیدواریم با ادامه این روند رضایت مردم بیش از پیش حاصل آید.

وی با اشاره به حضور موسسه خیریه محکم در استان ایلام، تصریح کرد: حضور این موسسه در استان و انجام بیش از ۱۳۰۰ عمل جراحی رایگان نشان از ذات مومنانه و انسان دوستانه این موسسه دارد که به درمان بیماری‌ها و ناهنجاری‌های مادرزادی می‌پردازد.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به فعالیت‌های پرسنل دانشگاه علوم پزشکی ایلام در ایام اربعین حسینی، گفت: همه ساله شاهد حضور خیل عظیم زائران اباعبدالله‌الحسین (ع) در استان ایلام هستیم و کادر سلامت استان به خوبی خدمات درمانی و بهداشتی را به مردم و مراجعین ارائه می‌دهند که اجر اخروی دارد.