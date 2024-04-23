کابینی برای استراحت در فرودگاه ترکیه!

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شهر استانبول یکی از شهرهای توریستی ترکیه محسوب میشود که همه ساله با استقبال زیادی از طرف گردشگران از تمام جهان همراه است. مردم کشورما نیز برای تجربه سفری متفاوت بعد از اطلاع از قیمت بلیط استابول ایران ایر و تهیه بلیط، سفر به این شهر را در برنامه خود قرار میدهند. همچنین در هنگام بازگشت برای مدیریت بهتر هزینهها تهیه بلیط استانبول به تهران چارتر بهترین انتخاب است. استانبول بهدلیل موقعیت گردشگری خود نیاز به ارائه خدمات و امکانات مناسب رفاهی برای مسافران دارد. در همین راستا فرودگاه استانبول با امکانات و خدمات جذاب و متفاوت طراحی و ساخته شده تا شرایط رفاهی بهتری را برای مهمانان فراهم نماید. یکی از این موارد کابینهایی هستند که برای استراحت مسافران در نظر گرفته شده است. در ادامه کمی بیشتر درباره این کابینها و سایر امکانات فرودگاه استانبول اطلاعاتی در اختیار شما قرار میدهیم.
کابین استراحت در فرودگاه استانبول
شاید شما قصد داشته باشید سفری ارزان و اقتصادی را به استانبول تجربه کنید و بعد از اطلاع یافتن از قیمت بلیط استانبول ایران ایر و سایر ایرلاینها برای خرید بلیط اقدام نمائید. در این حالت، احتمالاً سفر خود را بهصورت انفرادی آغاز میکنید و از تورهای گردشگری استفاده نخواهید کرد. همچنین در هنگام بازگشت از استانبول نیز برای کاهش و مدیریت بهتر هزینهها بهسراغ بلیط استانبول به تهران چارتر خواهید رفت. بههرصورت بعد از رسیدن به فرودگاه استانبول نیاز به جایی برای استراحت و خواب دارید تا بقیه سفر خود را ادامه دهید.
فرودگاه استانبول با در نظر گرفتن هزینههای سنگین اقامت در هتل، امکانی را برای مسافران فراهم کرده تا بتوانند خستگی خود را با استراحت کردن در کابینهای مخصوص برطرف کنند. اگر به فکر جای راحت و گرمی برای استراحت هستید که با هزینه کم قابل استفاده باشد، کابینهای مخصوص خواب در فرودگاه استانبول بهترین پیشنهاد است.
امکانات کابینهای خواب در فرودگاه استانبول
این کابینها دارای امکانات معمول و مورد نیاز برای استراحت و توقفی کوتاهمدت هستند. ازجمله میتوان به پریز شارژ، جعبه مخصوص نگهداری چمدان و درب اشاره کرد. بنابراین مانند یک اتاق خواب تاریک و راحت در اختیار شما قرار میگیرند تا خواب و استراحت راحتی داشته باشید. در حال حاضر هزینه استفاده از این کابینها از ساعت ۷ شب تا ۷ صبح، ۹ یورو ایست و برای ساعات ۷ صبح تا ۷ شب ۶ یورو است. البته این موضوع را هم در نظر داشته باشید که اگر بالش و پتو بخواهید مبلغ ۲ یورو باید اضافه پرداخت کنید. درعینحال این کابینها کاملاً تمیز و ضدعفونی هستند و هر بار تمام ملحفه و پتوها در آنها تعویض میشود.
همچنین درصورتیکه بهدنبال جایی برای استراحت و توقف کوتاه هستید، اما تمایلی به پرداخت هزینه ندارید، میتوانید از صندلیهای استراحت در این فرودگاه استفاده کنید. این صندلیها در ۶ نقطه از فرودگاه و به اندازه ۲۷۸ نفر تعبیه شده و در نقاطی که صدای کمتری دارد، در اختیار مسافران قرار میگیرد.
سایر امکانات در فرودگاه استانبول ترکیه
اگرچه ترکیه دارای فرودگاههای متعددی است، اما شهر استانبول و فرودگاه جدید آن شرایط و موقعیت ویژهای را برای مسافران فراهم میکند. در این فرودگاه امکانات و خدمات متفاوتی ارائه میشود تا لذت سفری خوشایند را در اختیار مسافران قرار دهد. در ادامه با برخی از این امکانات آشنا میشویم.
استفاده از اینترنت رایگان
یکی از خدمات خوب این فرودگاه، امکان استفاده از اینترنت رایگان یک ساعته برای همه مسافران است. بنابراین بعد از ورود به فرودگاه میتوانید از کیوسک دریافت رمز اینترنت، اینترنت رایگان یکساعته خود را دریافت کنید. این کیوسکها در نقاط مختلف فرودگاه تعبیه شده و با ورود شماره پاسپورت و یا شماره تلفن، رمز اینترنت رایگان یکساعته در اختیار مسافران قرار میگیرد.
خدمات چمدان
خدمات چمدان در این فرودگاه دارای گستره وسیعی است و مسافران میتوانند از خدماتی مانند استفاده از چرخ مخصوص حمل بار با پرداخت هزینه استفاده کنند. همچنین در قسمتهای مختلف فرودگاه مراکز تحویل چمدان بهعنوان امانت برای چند ساعت وجود دارد که البته باید هزینه آن را بپردازید. بنابراین اگر مدت زیادی تا پروازتان باقی مانده میتوانید چمدان خود را به قسمت امانت بسپارید و به گشتوگذار در فرودگاه بپردازید. درعینحال در قسمت بستهبندی میتوانید بارها و چمدان خود را بستهبندی ایمن کنید که شامل هزینه است.
امکانات مخصوص ردههای سنی مختلف
یکی از امکانات و خدمات جذاب در این فرودگاه امکانات مخصوص کودکان، نوجوانان و رده سنی بالاتر از ۶۵ سال است. کودکان میتوانند از زمین بازی رایگان در قسمت پرواز خروجی استفاده کنند. علاوه بر آن، محوطه مخصوص بازی و ۴ ساعت اینترنت رایگان برای رده سنی ۱۵ تا ۳۰ ساله درنظر گرقته شده است. همچنین مکانی برای تعویض پوشک و ترن مخصوص حمل برای خانوادههای بچهدار بهصورت رایگان را باید به امکانات کودکان و نوجوانان اضافه کرد.
رده سنی بالاتر از ۶۵ سال هم میتوانند از خدمات کمکی مانند ویلچر استفاده کنند. البته لازم است که ۴۸ ساعت قبل از پرواز و یا در زمان خرید بلیط، این موضوع را با شرکت تهیه بلیت در میان بگذارند و در موقع ورود به فرودگاه از کمک افراد ویژه با جلیقه زرد استفاده نمایند. از جمله امکانات دیگر مربوط به افراد ناتوان یا سالمند میتوان به مواردی مانند توالتهای مخصوص، محل تعویض پوشک بزرگسالان و … اشاره کرد.
تمام این موارد در کنار سایر خدمات و امکانات فرودگاه، در راستای رفاه و راحتی بیشتر مسافران است تا در مدت کوتاه حضور در فرودگاه بتوانند شرایط خوبی را تجربه کنند و بقیه سفر را با نشاط سپری نمایند.
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