فرمانده انتظامی ورامین: ۴۴ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز تعیین تکلیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علی‌بخشی، از اجرای حکم قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز و آزادسازی اراضی کشاورزی در منطقه جوادآباد ورامین خبر داد.

وی اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای احکام قضایی و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح انجام شد و بزرگ‌ترین حکم آزادسازی اراضی کشاورزی شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی ورامین افزود: این حکم مربوط به پرونده‌های سال‌های گذشته بود که در قالب ۴۴ فقره پرونده، اراضی کشاورزی به ارزش کارشناسی ۷ هزار میلیارد ریال آزادسازی و به کاربری قانونی خود بازگردانده شد.

علی‌بخشی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف غیرقانونی اراضی کشاورزی با جدیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.