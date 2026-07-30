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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

فرمانده انتظامی ورامین: ۴۴ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز تعیین تکلیف شد

فرمانده انتظامی ورامین: ۴۴ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز تعیین تکلیف شد

ورامین- فرمانده انتظامی ورامین از اجرای بزرگ‌ترین حکم آزادسازی اراضی کشاورزی در منطقه جوادآباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا علی‌بخشی، از اجرای حکم قلع‌وقمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز و آزادسازی اراضی کشاورزی در منطقه جوادآباد ورامین خبر داد.

وی اظهار کرد: این اقدام در راستای اجرای احکام قضایی و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح انجام شد و بزرگ‌ترین حکم آزادسازی اراضی کشاورزی شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی ورامین افزود: این حکم مربوط به پرونده‌های سال‌های گذشته بود که در قالب ۴۴ فقره پرونده، اراضی کشاورزی به ارزش کارشناسی ۷ هزار میلیارد ریال آزادسازی و به کاربری قانونی خود بازگردانده شد.

علی‌بخشی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف غیرقانونی اراضی کشاورزی با جدیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6903712

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