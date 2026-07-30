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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

۳ فوتی در برخورد تیبا با پراید در محورهای مواصلاتی آبدانان

۳ فوتی در برخورد تیبا با پراید در محورهای مواصلاتی آبدانان

ایلام - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام گفت: تصادف رانندگی در محورهای آبدانان سه فوتی برجا گذاشته است.

حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی برخورد یک دستگاه خودروی تیبا با یک دستگاه پراید در محورهای مواصلاتی شهرستان آبدانان، ۳ نفر جان خود را از دست دادند و ۲ نفر نیز مصدوم شدند.

وی بیان کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات مورموری به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر با استفاده از ست هیدرولیک نجات، افراد جان‌باخته را از داخل خودروها رهاسازی کرده و پس از انجام اقدامات لازم، پیکر آنان را به عوامل ذی‌ربط تحویل دادند. همچنین دو مصدوم این سانحه توسط نیروهای اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

کد مطلب 6903708

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